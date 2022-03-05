Как самостоятельно и быстро провести сервисную диагностику подержанного авто перед покупкой

Одно дело покупать машину у знакомого или друга, который, помимо рассказа о преимуществах, не станет скрывать ее минусы. И совсем другое — у незнакомого человека. Во втором случае покупателю нужно быть особенно бдительным, и при осмотре автомобиля применять все способы диагностики его состояния. Один из таких — проверка контрольных ламп панели приборов.

Панель приборов имеет целый ряд пиктограмм, обозначающих работу той или иной системы. Одни загораются по велению водителя. Другие включаются тогда, когда появляются ошибки, сбои или отказ. Стоит ли говорить, что одна такая контрольная лампа, находясь в нерабочем состоянии, может привести не только к усугублению проблемы, но и разрушению узла или агрегата, восстановление которого обойдется владельцу в немалую сумму. Поэтому проверка работоспособности панели приборов должна быть обязательной.