Как самостоятельно и быстро провести сервисную диагностику подержанного авто перед покупкой

Одно дело покупать машину у знакомого или друга, который, помимо рассказа о преимуществах, не станет скрывать ее минусы. И совсем другое — у незнакомого человека. Во втором случае покупателю нужно быть особенно бдительным, и при осмотре автомобиля применять все способы диагностики его состояния. Один из таких — проверка контрольных ламп панели приборов.
Панель приборов имеет целый ряд пиктограмм, обозначающих работу той или иной системы. Одни загораются по велению водителя. Другие включаются тогда, когда появляются ошибки, сбои или отказ. Стоит ли говорить, что одна такая контрольная лампа, находясь в нерабочем состоянии, может привести не только к усугублению проблемы, но и разрушению узла или агрегата, восстановление которого обойдется владельцу в немалую сумму. Поэтому проверка работоспособности панели приборов должна быть обязательной.
Для того, чтобы инициировать самодиагностику, необходимо выполнить определенную последовательность. От автомобиля к автомобилю она может отличаться. В частности, на отечественных моделях LADA и тех же Renault, производимых в России, последовательность активации данной функции будет следующая. Сперва нужно полностью выключить зажигание, затем зажимается и удерживается кнопка сброса суточного пробега, а далее необходимо провернуть ключ зажигания в положение I — включить зажигание.
Когда все сделано правильно, то режим самодиагностики запустится: стрелки приборов пробегутся по всей рабочей окружности шкал, а контрольные лампы загорятся. Если какая-то из них не подает признаков жизни, обязательно стоит уточнить у владельца автомобиля, по какой причине она не работает.
Обнаружив неработающую пиктограмму на собственной машине, следует заменить контрольную лампу. В противном случае вы можете пропустить момент, когда уровень масла в двигателе критически упадет или в системе не останется охлаждающей жидкости. И тогда большой, а главное, дорогой ремонт вашему транспортному средству будет обеспечен. Готовы ли к такому раскладу, особенно в условиях всеобщего подорожания?