5 весенних опасностей для лакокрасочного покрытия кузова автомобиля

Лакокрасочное покрытие создано для того, чтобы максимально защитить стальной кузов автомобиля от негативного влияние внешних факторов: будь то влага, грязь или же зимние реагенты, с любовью и пристрастием разливаемые на наших дорогах коммунальщиками. Однако реагенты — это далеко не все, что может навредить ЛКП машины. Есть кое-что покруче.
С наступлением тепла природа оживет. На свет божий вылезут, выползут и вылетят различные букашки. И в скором времени все они целыми популяциями окажутся на бамперах, капотах, лобовых стеклах и радиаторных решетках автомобилей. Если их не смывать, то размазанные внутренности безобидных букашек станут настоящей проблемой для лакокрасочного покрытия кузова — все эти останки имеют свойство въедаться в лак, буквально разрушая его структуру.
Замечали, что, если долго не смывать насекомых, сделать это в последствии начисто не получается никакими средствами? Так вот: некоторые исследования доказали, что зеленые подтеки от разбившихся в лепешку насекомых наносят урон ЛКП гораздо больший, чем те самые реагенты. Так что не стоит оставлять трупики жучков, мух и прочих букашек на кузове машины до осени.
Еще одна проблема — птичий помет. С потеплением улучшится и кормовая база пернатых, и само их число. Сытые и довольные голуби, скворцы и галки займут все провода и деревья, под которыми автомобилисты привыкли ставить свои машины. И вот тут начнется самое интересное. Экскременты милых птичек, оказавшись на крыше, капоте и багажнике машины, начнут свою разрушительную деятельность.
Все дело в том, что в их составе содержится мочевая кислота, которая отлично запускает процесс коррозии. Так что лучше заранее продумать, где будете ставить свой автомобиль на весну и лето. Либо придется чаще его мыть. Причем делать это нужно аккуратно, потому как для пищеварения многим птицам нужны мелкие камешки, которые выходят вместе с пометом. И если смыть такой «подарок» с капота при помощи салфетки, то есть все шансы отправиться на полировку. В общем, птичий помет если и к деньгам, то точно не к вашим.
Липа, тополя, сосна, ель, каштан… — запомните эти деревья в лицо, и никогда не ставьте под ними свою машину. Особенно в период цветения. Их смола негативно влияет на ЛКП, оставляя пятна, которые довольно сложно удаляются. А лишняя химия на кузове не сулит ничего хорошего защитному слою лака.
Весна — время латания дыр на дорогах. В этот период словить битумные пятна на кузов вашего автомобиля не составит труда. Забиваясь в сколы и микротрещины битум буквально въедается в лак, оставляя желтые пятна даже после того, как вы его смоете. Поэтому лучше сделать это сразу, как только заметили, что проехали по ремонтируемому участку дороги.
Пролитое топливо также вредит лакокрасочному покрытию кузова. Как правило, подтеки образуются в области горловины бензобака. И можно частенько наблюдать, как невнимательные водители неделями ездят с жирным пятном на боковине. Естественно, первое, что попадает под удар — это защитный слой лака, который, разъедаемый формулой топлива, в буквальном смысле может потечь.
Опасностей повредить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля гораздо больше, чем можно себе представить. И весна, и лето — не время расслабляться. Лучшее, что можно сделать для кузова — это защитить его дополнительно специальными составами. Ну и быть аккуратными, осмотрительными и внимательными.