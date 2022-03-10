5 весенних опасностей для лакокрасочного покрытия кузова автомобиля

Лакокрасочное покрытие создано для того, чтобы максимально защитить стальной кузов автомобиля от негативного влияние внешних факторов: будь то влага, грязь или же зимние реагенты, с любовью и пристрастием разливаемые на наших дорогах коммунальщиками. Однако реагенты — это далеко не все, что может навредить ЛКП машины. Есть кое-что покруче.

С наступлением тепла природа оживет. На свет божий вылезут, выползут и вылетят различные букашки. И в скором времени все они целыми популяциями окажутся на бамперах, капотах, лобовых стеклах и радиаторных решетках автомобилей. Если их не смывать, то размазанные внутренности безобидных букашек станут настоящей проблемой для лакокрасочного покрытия кузова — все эти останки имеют свойство въедаться в лак, буквально разрушая его структуру.

Замечали, что, если долго не смывать насекомых, сделать это в последствии начисто не получается никакими средствами? Так вот: некоторые исследования доказали, что зеленые подтеки от разбившихся в лепешку насекомых наносят урон ЛКП гораздо больший, чем те самые реагенты. Так что не стоит оставлять трупики жучков, мух и прочих букашек на кузове машины до осени.