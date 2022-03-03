Как украинский конфликт повлияет на цены в автосервисах

— Мы, например, пока не планируем повышать цены, понимая, что потребителю и так будет тяжело. Тем более, что обслуживание автомобиля из-за подскочивших прайсов на запчасти уже сейчас обходится сильно дороже, чем раньше. Но если мы поймем, что не справляемся, что нам не хватает средств на содержание своей инфраструктуры, ценники, конечно, придется пересмотреть, — заявила директор автосервиса «Автосвита» Мария Посеницкая.

Но это — частный случай. В целом же по рынку цены подрастут, считает другой эксперт, основатель компании Fresh Auto и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Денис Мигаль. Почему? Как минимум потому, что в автосервисах работают точно такие же люди, которым тоже придется затянуть пояса потуже. Другой вопрос, как на повышение прайсов отреагируют клиенты, ведь цены формирует спрос…

Если же брать официальных дилеров, то надо понимать, что им за счет послепродажного обслуживания придется «отбивать» маржу, потерянную на продаже автомобилей, отметил Максим Шишко, генеральный директор «АВТОDОМ Подписка». А поскольку у них сервисные услуги и без того недешевые, можно смело предположить, что клиентский поток перераспределится, и еще больше автовладельцев уйдут в «гаражи».