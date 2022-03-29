Доверяй, но проверяй: как при покупке авто с пробегом не нарваться на недобросовестного продавца

Кто-то готов сторговать автомобиль с пробегом у кого угодно, а некоторые и вовсе считают, что машину в хорошем состоянии и без каких-то сложностей можно приобрести только у владельца-юрлица. Иногда под этим подразумевается распродажа корпоративных автопарков. Чаще же всего речь идет о покупке машины у компании-автодилера. До последнего времени большинство из них торговали автомобилями, оказавшимися в их распоряжении через систему трейд-ин. Но некоторые специализировались и на перепродажах исключительно подержанного автотранспорта. О нюансах работы такого рода посредников мы расскажем чуть позже.

Прежде же поговорим о нюансах покупки авто «из трейд-ина». Одним из безусловных плюсов такого пути можно считать почти полную уверенность, что за приглянувшимся автомобилем не тянется никаких юридических «следов». Имеются в виду возможные ограничения, которые делают невозможной постановку авто на учет в ГИБДД, а также его нормальную легальную эксплуатацию. Дело в том, что менеджеры компании-автодилера, прежде чем выкупить автомобиль у его первого владельца, по всем доступным им каналам проверяют его юридическую чистоту. Не «висит» ли на нем множество неоплаченных штрафов ГИБДД, не распространяется ли на него банковский залог, не числится ли его владелец в должниках у судебных приставов и прочее.

Однако совсем уж слепо верить в «стерильность» подержанной машины, стоящей на площадке осмотра в дилерском центре, тоже не стоит. Известны случаи, когда автовладелец успешно сдавал авто в трейд-ин, и сразу после этого судебные приставы (не имея понятия о сделке) накладывали на его недвижимое имущество арест — для взыскания, например, долга по штрафам.