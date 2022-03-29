Доверяй, но проверяй: как при покупке авто с пробегом не нарваться на недобросовестного продавца

Кто-то готов сторговать автомобиль с пробегом у кого угодно, а некоторые и вовсе считают, что машину в хорошем состоянии и без каких-то сложностей можно приобрести только у владельца-юрлица. Иногда под этим подразумевается распродажа корпоративных автопарков. Чаще же всего речь идет о покупке машины у компании-автодилера. До последнего времени большинство из них торговали автомобилями, оказавшимися в их распоряжении через систему трейд-ин. Но некоторые специализировались и на перепродажах исключительно подержанного автотранспорта. О нюансах работы такого рода посредников мы расскажем чуть позже.
Прежде же поговорим о нюансах покупки авто «из трейд-ина». Одним из безусловных плюсов такого пути можно считать почти полную уверенность, что за приглянувшимся автомобилем не тянется никаких юридических «следов». Имеются в виду возможные ограничения, которые делают невозможной постановку авто на учет в ГИБДД, а также его нормальную легальную эксплуатацию. Дело в том, что менеджеры компании-автодилера, прежде чем выкупить автомобиль у его первого владельца, по всем доступным им каналам проверяют его юридическую чистоту. Не «висит» ли на нем множество неоплаченных штрафов ГИБДД, не распространяется ли на него банковский залог, не числится ли его владелец в должниках у судебных приставов и прочее.
Однако совсем уж слепо верить в «стерильность» подержанной машины, стоящей на площадке осмотра в дилерском центре, тоже не стоит. Известны случаи, когда автовладелец успешно сдавал авто в трейд-ин, и сразу после этого судебные приставы (не имея понятия о сделке) накладывали на его недвижимое имущество арест — для взыскания, например, долга по штрафам.
А автосалон об этом, разумеется, ничего не знает, и спокойно перепродает незаметно ставшую «токсичной» подержанную машину любому излишне доверчивому гражданину. Потом такой «счастливчик» просто не сможет поставить свое приобретение на учет в ГИБДД. Так что и юридическая надежность покупки в автосалоне порой оказывается фикцией.
Кроме того, и техническое состояние «трейдиновской» машины с большой вероятностью может оказаться плачевным. И это несмотря на заверения автосалонов о том, что все подобные авто повально проверяются ремонтниками и при необходимости чинятся. На самом же деле что-то ремонтируется только в тех машинах, которые одним своим видом даже неопытному водителю четко дают понять: этот хлам никуда самостоятельно не поедет. Подавляющее большинство «трейдиновских» авто лишь моют, полируют кузов, «химчистят» салон, а затем выставляют на продажу.
Ни для кого не секрет, что огромная часть российского рынка подержанных легковушек занята посредниками. Это как физлица, так и небольшие автосалоны, выкупающие автомобили у частных автовладельцев по цене ниже рыночной с тем, чтобы потом перепродать уже «в рынке». Для потенциального покупателя такой машины связываться с таким продавцом может быть небезопасно.
Прежде всего потому, что юридическая чистота сделки с большой вероятностью может оказаться под вопросом. Ведь некоторые посредники предпочитают не переоформлять машины на себя в ГИБДД ради экономии денег и времени. У такого бизнесмена на руках имеется договор купли-продажи с предыдущим хозяином машины, ее ПТС и СТС, да ключи от нее. Все. Вот с этим «джентльменским набором» он и встречает потенциальных покупателей, на словах уверяя их, что с авто абсолютно все в порядке.
Порой посредник просто не знает, что за авто числится какое-то обременение! Точно такой же подход у этой категории продавцов и к техническому состоянию товара. Чтобы повысить рыночную привлекательность «уставших» машин, они и пробег порой «скручивают», и всякими присадками, продлевающими агонию «убитых» моторов, не брезгуют. Все эти нюансы следует держать в голове и скрупулезно перепроверять всю информацию о приглянувшейся «ласточке». Можно также попытаться обогнать «стаи» посредников и постараться раньше них дозвониться до хозяина машины.
Для этого придется либо неотрывно, сутками напролет, мониторить сайты по продаже автомобилей, либо купить и установить несколько мобильных приложений, отслеживающих новые объявления на этих ресурсах по всей стране. Посредники, кстати, именно таким программным обеспечением и пользуются. Однако надо помнить, что и в этом случае все равно сохраняются все те же «подводные камни», связанные с возможными техническими и юридическими проблемами, что и при покупке у автопосредника.
На первый взгляд может показаться, что покупателя на вторичном авторынке буквально на каждом шагу подстерегают всевозможные ловушки и засады, из-за которых приобретение хорошей машины по приемлемой цене становится практически невыполнимой задачей. Это не так. Хотя бы благодаря существованию таких специализированных ресурсов по продаже транспортных средств, как Авито Авто.
С помощью него любой покупатель автомобиля с пробегом имеет возможность оценить рейтинг и отзывы на любого продавца — хоть компанию-дилера, хоть частника. Авито с помощью сервиса Автотека позволяет выяснить историю практически любого из выставленных тут на продажу транспортных средств. Автотека формирует соответствующий отчет по 97% автомобильных лотов, размещенных на Авито. В отчете содержатся данные о всех владельцах авто, количестве ДТП, пробеге, ремонтах, юридических обременениях, использовании в такси или каршеринге и прочая ключевая информация, влияющая на решение о покупке.
Автотека объединяет информацию от официальных дилеров, государственных органов, независимых станций технического обслуживания, импортёров и производителей автомобилей, бюро кредитных историй, федеральной нотариальной палаты, банков и страховых компаний, а также Авито.
Надо сказать, что на данный момент база данных площадки содержит максимальную долю проверенных т/с. Информация о них уже имеется в объявлениях. Чтобы получить полный отчет о машине, потенциальному покупателю достаточно оплатить небольшую сумму. Она на порядки меньше тех финансовых потерь, которыми грозит покупка проблемного автомобиля.
Когда Авито присваивает объявлению о продаже автомобиля метку «Проверенный продавец», это значит, что у частника реально проверены паспорт и СТС машины. Подобная метка на объявлении автодилера свидетельствует о том, что сотрудники сервиса объявлений провели выездную проверку автосалона, выборочно сверив данные выставленных им на продажу авто. Таким образом, приобретение машины с пробегом через интернет-площадку с подобным функционалом можно считать по-настоящему безопасным и удобным. В отличие от прочих способов, в том числе и более традиционных.