Почему опасно покупать подержанные шины даже с небольшим износом

Даже если глубина протектора шин еще достаточна, чтобы безопасно ездить по дорогам, к приобретению подержанных покрышек нужно подходить максимально внимательно и осторожно. Экономия может обойтись очень дорого и даже привести к аварии.

Для начала нужно посмотреть на дату выпуска шин. Если с момента «рождения» прошло 3—5 лет, то их можно рассмотреть к покупке. Если больше, то уже не стоит. Однако такие компании, как Michelin и Nokian заявляют о 10-летнем сроке службы своей продукции. Все же таким крупным производителям можно верить.

Основная опасность старых шин в том, что их резиновая смесь уже не такая эластичная, как у новых. К сожалению, ощутить это можно только в экстремальной ситуации. Например, в дождь, когда появляется эффект аквапланирования. Даже если протектор в норме, такая шина чуть хуже ведет себя на дороге. В результате водитель может потерять контроль над автомобилем, особенно, на скорости.