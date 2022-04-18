Почему опасно покупать подержанные шины даже с небольшим износом

Фото: АвтоВзгляд
Сейчас, когда цены на новые шины взлетели вверх, многие водители стали обращать внимание на подержанные покрышки. Обычно при осмотре товара они обращают внимание лишь на износ протектора. Но это неправильно. О том, какие опасности подстерегают водителя, купившего подержанную «резину» с практически неизношенным протектором, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Даже если глубина протектора шин еще достаточна, чтобы безопасно ездить по дорогам, к приобретению подержанных покрышек нужно подходить максимально внимательно и осторожно. Экономия может обойтись очень дорого и даже привести к аварии.

Для начала нужно посмотреть на дату выпуска шин. Если с момента «рождения» прошло 3—5 лет, то их можно рассмотреть к покупке. Если больше, то уже не стоит. Однако такие компании, как Michelin и Nokian заявляют о 10-летнем сроке службы своей продукции. Все же таким крупным производителям можно верить.

Основная опасность старых шин в том, что их резиновая смесь уже не такая эластичная, как у новых. К сожалению, ощутить это можно только в экстремальной ситуации. Например, в дождь, когда появляется эффект аквапланирования. Даже если протектор в норме, такая шина чуть хуже ведет себя на дороге. В результате водитель может потерять контроль над автомобилем, особенно, на скорости.

Фото globallookpress.com

Кроме того, при попадании в яму подержанная «обувь» может получить серьезные внутрение повреждения. Водитель этого не увидит, но со временем, на колесе может появиться грыжа или начнется расслоение протекторного слоя.

О том, что шины уже «устали» расскажут и очень мелкие трещинки, которые появляются в протекторной части или на боковине покрышки. Такие дефекты внешнего слоя говорят о том, что срок службы шины уже истек. Конечно, такие колеса не начнут «травить» воздух, ведь дефект появляется лишь на внешней части протектора. Но со временем это произойдет. А еще не надо забывать о внутренних повреждениях, которые описаны выше.

Наконец, обратите внимание и на мелкие дефекты. Например, повреждения защиты обода колеса. Такое утолщение в месте соприкосновения покрышки и металла колесного диска — своеобразный отбойник, который защищает диск от повреждений при притирке о бордюр. Если заметили серьезный срез на резине, значит когда-то был сильный удар, и структура такой покрышки может быть повреждена. Поэтому от покупки лучше отказаться.

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18 апреля 2022
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