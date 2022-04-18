Почему опасно покупать подержанные шины даже с небольшим износом

Даже если глубина протектора шин еще достаточна, чтобы безопасно ездить по дорогам, к приобретению подержанных покрышек нужно подходить максимально внимательно и осторожно. Экономия может обойтись очень дорого и даже привести к аварии.
Для начала нужно посмотреть на дату выпуска шин. Если с момента «рождения» прошло 3—5 лет, то их можно рассмотреть к покупке. Если больше, то уже не стоит. Однако такие компании, как Michelin и Nokian заявляют о 10-летнем сроке службы своей продукции. Все же таким крупным производителям можно верить.
Основная опасность старых шин в том, что их резиновая смесь уже не такая эластичная, как у новых. К сожалению, ощутить это можно только в экстремальной ситуации. Например, в дождь, когда появляется эффект аквапланирования. Даже если протектор в норме, такая шина чуть хуже ведет себя на дороге. В результате водитель может потерять контроль над автомобилем, особенно, на скорости.
Кроме того, при попадании в яму подержанная «обувь» может получить серьезные внутрение повреждения. Водитель этого не увидит, но со временем, на колесе может появиться грыжа или начнется расслоение протекторного слоя.
О том, что шины уже «устали» расскажут и очень мелкие трещинки, которые появляются в протекторной части или на боковине покрышки. Такие дефекты внешнего слоя говорят о том, что срок службы шины уже истек. Конечно, такие колеса не начнут «травить» воздух, ведь дефект появляется лишь на внешней части протектора. Но со временем это произойдет. А еще не надо забывать о внутренних повреждениях, которые описаны выше.
Наконец, обратите внимание и на мелкие дефекты. Например, повреждения защиты обода колеса. Такое утолщение в месте соприкосновения покрышки и металла колесного диска — своеобразный отбойник, который защищает диск от повреждений при притирке о бордюр. Если заметили серьезный срез на резине, значит когда-то был сильный удар, и структура такой покрышки может быть повреждена. Поэтому от покупки лучше отказаться.