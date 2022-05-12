Что обязательно нужно сделать сразу же после продажи автомобиля

По закону поставить автомобиль на учет новоиспеченный владелец должен в 10-дневный срок после заключения сделки купли-продажи. В противном случае во всех базах машина будет числиться за прежним хозяином со всеми вытекающими из этого последствиями. Что нужно сделать продавцу, чтобы обезопасить себя от неприятностей, связанных с непутевостью покупателя.

Если покупатель не перерегистрировал автомобиль на себя в установленный законом срок, то предыдущему владельцу нужно готовиться к тому, что ему будут приходить штрафы, начисляться транспортный налог и, случись что посерьезнее с участием его бывшего автомобиля, искать будут первым тоже его. Вот, чтобы всего этого избежать, и следует проконтролировать покупателя.

Сделать это довольно просто. Спустя 10 дней после продажи машины необходимо проверить сведения о нем на портале ГИБДД или же через сервис портала «Госуслуги». Для этого понадобятся VIN-номер, номер кузова или шасси. Если новый владелец сделал все правильно и по закону, то в истории регистрационных действий вы увидите дату постановки автомобиля на новый учет. В противном случае необходимо начать беспокоиться.