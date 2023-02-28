Какие трехлетние автомобили россияне активно скупают в 2023 году

Что касается ценового сегмента 2—3 млн. рублей, то следом за Toyota Camry, занявшей первое место, идет ее прямой корейский конкурент Kia K5. Остальные три позиции в призовой пятерке — за кроссоверами: Hyundai Tucson, Kia Sportage и Toyota RAV4. Кроме того, россияне активно изучали объявления о продаже Hyundai Sonata, Mazda CX−5, Volkswagen Tiguan, Kia Cerato и Seltos.

В диапазоне цен от 3 до 4 млн. рублей, где так же лидирует Toyota Camry, вторая строчка досталась родственному кроссоверу Toyota RAV4, третья — Kia Sorento, четвертая — Hyundai Santa Fe, пятая — Hyundai Tucson. Помимо них, в первую десятку рейтинга самых востребованных «трехлеток» вошли Kia Sportage, Mitsubishi Pajero и Pajero Sport, а также Mercedes-Benz E-класса и Volkswagen Tiguan.

Что же до сегмента 4—5 млн. рублей, то Toyota Camry пролезла на пьедестал почета и здесь — «японка» обосновалась на второй строчке, пропустив вперед Mercedes-Benz E-класса. Третьим стал Hyundai Palisade, четвертым — BMW 5-й серии, пятым — Kia Carnival. Остальные позиции распределились следующим образом: Kia Mohave, Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и Lexus RX.

Остается лишь добавить, что исследование востребованности трехлетних автомобилей на вторичном рынке провели аналитики «Авито Авто». Их рейтинги основаны на данных, собранных за период с 1 января по 19 февраля наступившего года.