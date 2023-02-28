Какие трехлетние автомобили россияне активно скупают в 2023 году

Фото: www.world-today-news.com
По статистике, активнее всего россияне с начала 2023 года интересовались трехлетними седанами Toyota Camry. Причем японская четырехдверка одержала победу сразу в двух ценовых сегментах: от 2 до 3 и от 3 до 4 млн. рублей. Самой же востребованной машиной в диапазоне от 4 до 5 млн. целковых стал Mercedes-Benz Е-класса. Впрочем, этими двумя моделями список наиболее популярных «трехлеток», разумеется, не ограничился.
Кристина Извекова

Что касается ценового сегмента 2—3 млн. рублей, то следом за Toyota Camry, занявшей первое место, идет ее прямой корейский конкурент Kia K5. Остальные три позиции в призовой пятерке — за кроссоверами: Hyundai Tucson, Kia Sportage и Toyota RAV4. Кроме того, россияне активно изучали объявления о продаже Hyundai Sonata, Mazda CX−5, Volkswagen Tiguan, Kia Cerato и Seltos.

В диапазоне цен от 3 до 4 млн. рублей, где так же лидирует Toyota Camry, вторая строчка досталась родственному кроссоверу Toyota RAV4, третья — Kia Sorento, четвертая — Hyundai Santa Fe, пятая — Hyundai Tucson. Помимо них, в первую десятку рейтинга самых востребованных «трехлеток» вошли Kia Sportage, Mitsubishi Pajero и Pajero Sport, а также Mercedes-Benz E-класса и Volkswagen Tiguan.

Что же до сегмента 4—5 млн. рублей, то Toyota Camry пролезла на пьедестал почета и здесь — «японка» обосновалась на второй строчке, пропустив вперед Mercedes-Benz E-класса. Третьим стал Hyundai Palisade, четвертым — BMW 5-й серии, пятым — Kia Carnival. Остальные позиции распределились следующим образом: Kia Mohave, Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и Lexus RX.

Остается лишь добавить, что исследование востребованности трехлетних автомобилей на вторичном рынке провели аналитики «Авито Авто». Их рейтинги основаны на данных, собранных за период с 1 января по 19 февраля наступившего года.

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28 февраля 2023
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