Почему сейчас опасно покупать настоящие японские автомобили с пробегом

Россия переживает вторую волну популярности «правого руля»: с 2022 года японский подержанный автомобиль стал для многих семей единственным возможным вариантом обновления автопарка. С двумя миллионами в кармане можно позволить себе очень достойную машину, пусть и с баранкой в бардачке. Но что же делать тем, у кого бюджет в разы меньше? Они начинают искать решение проблемы. И «находят».

Одного посещения японского аукциона достаточно, чтобы осознать сногсшибательную истину: «бэушки» в Стране восходящего солнца стоят копейки, а основная часть «российской цены» — это логистика и растаможка. И если с доставкой ничего поделать нельзя, никак не сэкономишь, то для удешевления оформления есть великое множество противозаконных, но очень привлекательных хитростей. Естественно, профессиональные дельцы «серого» рынка подержанных автомобилей все эти ходы-тропинки прекрасно знают и за «шапку сухарей» предлагают клиентам «варианты».

Огромное количество привезенного «потрепанного импорта» не проходило и никогда не пройдет таможню — их завезли как запчасти, и некоторые действительно отправились на разборки. Но далеко не все. Даже не большая часть. Основная доля отправляется по излюбленному дальневосточному пути распилов-конструкторов-надгрызов, которые ранее вставали на учет криминальными методами. Сейчас «умаслить» гаишника не так просто, однако прецедентов меньше не становится. Почему? Да просто потому, что никто не везет машину в ГАИ.