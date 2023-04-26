Почему сейчас опасно покупать настоящие японские автомобили с пробегом

Фото: worldnewsera.com
В 2022 году из Японии завезли в Россию более 200 000 подержанных автомобилей с рулем «в бардачке». Количество прибывших «праворучек» из Абхазии и Южной Осетии подсчету не подлежит, поскольку далеко не все эти машины прошли процедуру таможенной очистки и встали на отечественный учет — дорого. А спрос, как известно, рождает предложение. Вот только с такими авто тем, кто подыскивает «бэушку», следует быть максимально осторожными. Почему, объясняет портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Россия переживает вторую волну популярности «правого руля»: с 2022 года японский подержанный автомобиль стал для многих семей единственным возможным вариантом обновления автопарка. С двумя миллионами в кармане можно позволить себе очень достойную машину, пусть и с баранкой в бардачке. Но что же делать тем, у кого бюджет в разы меньше? Они начинают искать решение проблемы. И «находят».

Одного посещения японского аукциона достаточно, чтобы осознать сногсшибательную истину: «бэушки» в Стране восходящего солнца стоят копейки, а основная часть «российской цены» — это логистика и растаможка. И если с доставкой ничего поделать нельзя, никак не сэкономишь, то для удешевления оформления есть великое множество противозаконных, но очень привлекательных хитростей. Естественно, профессиональные дельцы «серого» рынка подержанных автомобилей все эти ходы-тропинки прекрасно знают и за «шапку сухарей» предлагают клиентам «варианты».

Огромное количество привезенного «потрепанного импорта» не проходило и никогда не пройдет таможню — их завезли как запчасти, и некоторые действительно отправились на разборки. Но далеко не все. Даже не большая часть. Основная доля отправляется по излюбленному дальневосточному пути распилов-конструкторов-надгрызов, которые ранее вставали на учет криминальными методами. Сейчас «умаслить» гаишника не так просто, однако прецедентов меньше не становится. Почему? Да просто потому, что никто не везет машину в ГАИ.

Фото: tokyocheapo.com

Вновь активно заработал старый добрый метод «дублей»: по дешевке покупается ели живая, неподлежащая нормальной эксплуатации «праворучка», но обязательно стоящая на учете. И, конечно, с полным пакетом документов — дорогих или дешевых. Дорогие — это с пустыми графами агрегатов, где указано, что кузов и двигатель — безномерные. Приобретай одну и ту же модель — вероятность попасть впросак низка, да и кто из сотрудников разбирается в «японцах»? Такие бумаги — фактически вечный пропуск, а «не слишком придирчивый» сотрудник полиции запросто поставит ее на учет. Машина в таком случае будет полностью легальна, да еще и с именем реального владельца в документах.

Дешевый путь — получение номеров под пакет документов и навешивание их на уже совсем другой автомобиль. Сделать это несложно: нужно просто показать бумаги и забрать у курьера свежеотпечатанные планки. Страховой полис, доверенность — поехали. Афера работала многие годы и продолжает работать сейчас. Более того: такой вариант многие выберут, потому что он сильно дешевле, чем официальный. Но есть одно важное «но».

Стоит понимать, что фактически автовладелец управляет автомобилем с подложными госномерами, а такие деяния, согласно ч.4 ст.12.2 КоАП РФ, влекут лишение «прав» на срок от 6 до 12 месяцев. И это в лучшем случае, ведь вообще махинации с документами в нашей стране — уголовное дело. Так что если разбирательства зайдут слишком далеко, автовладелец вполне может оказаться за решеткой. Крайне сомнительная перспектива, согласитесь.

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26 апреля 2023
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