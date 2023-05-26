Почему за некоторые «бэушки» с российскими номерами нужно платить таможенную пошлину

Задумываясь о покупке автомобиля сегодня, стоит 10 раз повторить вслух одну лишь фразу: чудес не бывает. Нет в природе дурака, который перед продажей столь дорогой вещи не залезет в сеть и не проверит ее реальную стоимость. С появлением интернета маркетинговое исследование подвластно не только школьнику, но и седому дедушке.
Так что существенный дисконт всегда связан с какими-либо недостатками: авариями в анамнезе, необходимостью устранения поломок, наложенными ограничениями. Чтобы определить реальную причину скидки, достаточно лишь купить отчет. Однако и искусственный интеллект иногда совершает ошибки. Или, что случается еще чаще, мы сами не знаем, куда смотреть и на что обращать внимание.
На чем фокусируется обычный человек, не профессионал, приобретая подобный отчет? Количество хозяев, пробег, ДТП, работа в такси, фотографии. Прочитает описание. А после — поедет смотреть вживую. Вроде целая и красивая машина, номера российские, ПТС и СТС у продавца на руках. Можно брать, получается? Везение, удалось обмануть систему? Как бы не так.
Есть одна маленькая хитрость, которая может в один момент превратить эту счастливую историю в драму. Подписав договор купли-продажи, получив автомобиль и передав за него деньги, счастливчик становится его полноправным обладателем. А заодно — и всех проблем, с ним связанных. Продавец не обязан быть честным, искренним и рассказывать обо всех особенностях. Будем откровенны, он вообще не обязан что-либо рассказывать: вот товар, вот цена. Нравится — бери. Не нравится — до свидания.
Но цена частенько затуманивает разум: осматриваешь машину, и уже представляешь себя за рулем, слышишь свои же рассказы соседям о везении и удаче. И не видишь, что номера-то российские, да только регион на них тридцать девятый — Калининград.
А ведь Калининградская область — не только анклав, но и особая экономическая зона, которая в 2006 году получила у государства преференцию: машины для личного пользования калининградцы растаможивают на особых условиях. И чтобы «прописать» такой автомобиль в «большой России», надо уплатить таможенную пошлину. Узнают об этом, увы, обычно в ГАИ при постановке на учет. И сделка превращается из выгодной в провальную. Шах и мат.
Впрочем, не все «калининградские» авто несут тяжелое бремя таких ограничений: некоторые сразу, еще при первом въезде в регион, оформляются под «полную пошлину». Так что при покупке машины из Янтарного края, дабы сэкономить время и нервы, стоит сразу проверить по документам: относится она к категории товаров ОЭЗ (придется растаможить) или ЕАЭС (не придется).