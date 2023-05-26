Почему за некоторые «бэушки» с российскими номерами нужно платить таможенную пошлину

Задумываясь о покупке автомобиля сегодня, стоит 10 раз повторить вслух одну лишь фразу: чудес не бывает. Нет в природе дурака, который перед продажей столь дорогой вещи не залезет в сеть и не проверит ее реальную стоимость. С появлением интернета маркетинговое исследование подвластно не только школьнику, но и седому дедушке.

Так что существенный дисконт всегда связан с какими-либо недостатками: авариями в анамнезе, необходимостью устранения поломок, наложенными ограничениями. Чтобы определить реальную причину скидки, достаточно лишь купить отчет. Однако и искусственный интеллект иногда совершает ошибки. Или, что случается еще чаще, мы сами не знаем, куда смотреть и на что обращать внимание.

На чем фокусируется обычный человек, не профессионал, приобретая подобный отчет? Количество хозяев, пробег, ДТП, работа в такси, фотографии. Прочитает описание. А после — поедет смотреть вживую. Вроде целая и красивая машина, номера российские, ПТС и СТС у продавца на руках. Можно брать, получается? Везение, удалось обмануть систему? Как бы не так.