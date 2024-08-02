Эксперт объяснил, чем опасна покупка старых авто с небольшими пробегами

Чем руководствуется большинство автомобилистов, присматривая машину на «вторичке»? Ее оснащением, внешним видом, ценой, историей, количеством собственников по ПТС и пробегом. Однако далеко не всегда небольшое число на одометре — это плюс. Особенно, когда речь идет о сильно подержанной легковушке.

Почему со старыми машинами с небольшими пробегами нужно быть предельно осторожным, рассказал нашим коллегам из «Российской газеты» технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов. Понятное дело, цифры на одометре могут быть подкорректированы. Или, если нет, маленькое число свидетельствует о том, что авто использовалось крайне редко, а значит, и обслуживалось, скорее всего, нечасто.

— Редкие поездки опасны тем, что топливо не сгорает полностью, а частично стекает по стенкам камер сгорания и попадает в масло. Это стимулирует повышенное трение деталей и их износ. Поэтому, прежде чем покупать такую машину, необходимо уточнить все подробности его эксплуатации, — говорит эксперт.

Впрочем, не всегда старая машина с небольшим пробегом сулит проблемы. Если, например, речь идет о ретромобиле, то для него это — обычная практика. Ведь такие транспортные средства хоть выезжают на дорогу редко, но хранятся в «правильных» условиях. Да и к вопросу их обслуживания владельцы подходят с особым вниманием.