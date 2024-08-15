Эксперт перечислил 5 самых распространенных ошибок при покупке авто с рук

Казалось бы, все уже давно знают, на что нужно обращать внимание, покупая подержанный автомобиль с рук. Однако, как показывает практика, ошибки все равно совершаются, что влечет за собой ряд технических или юридических проблем с машиной. А что именно водители делают не так, рассказали эксперты.

В беседе с «Российской газетой» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов назвал сразу 5 ошибок, которые чаще всего допускают автомобилисты. И первая заключается в том, что многие покупатели, осматривая кузов, слепо верят показаниям толщиномера. В России уже много сервисов, способных выкрасить машину «под прибор», к тому же поврежденные элементы нередко меняют на новые. Так что лучше проверять ТС в автомастерской или привлекать экспертов.

— Еще одна крайность — проверить машину через все онлайн-сервисы, но не заехать на СТО. Техническое состояние автомобиля обязательно необходимо тщательно проверять. Только профессионалы могут оценить исправность основных агрегатов и систем автомобиля, а также представить расчет будущих затрат на ремонт. Не стоит забывать и о проверке истории машины с точки зрения ФНП. Именно в нотариальной палате есть сведения о залогах и ограничениях в ГАИ, — сказал эксперт.

Кроме того, многие забывают сверить VIN-номер: нередко бывает, что нечестные продавцы указывают в объявлении идентификационный код от другого такого же автомобиля, чтобы в онлайн-сервисах подгрузилась «правильная» информация. Наконец, выбирая «бэушку», некоторые покупатели концентрируются на мелочах, упуская из вида действительно серьезные неисправности. Скажем, вместо того, чтобы проверять силовые агрегаты, «докапываются» до изношенного руля и других естественных вещей, встречающихся в подержанных машинах.