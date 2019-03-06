На какой максимальной скорости лучше всего пересекать перекресток

Вопрос об оптимальной скорости на перекрестках, не столь банален, как кажется на первый взгляд. Уже одно только перечисление видов перекрестков и вариантов их проезда дает представление о разнообразии вариантов ответов на него.
Максим Строкер

На первый взгляд, тут все просто: какая скорость движения на участке дороги, по которой ты едешь, разрешена — на ту и надо ориентироваться при движении через перекресток. Но, во-первых, перекрестки бывают регулируемые и не регулируемые.

На регулируемом, на первый взгляд, можно ехать на «свой» зеленый сигнал с любой скоростью, разрешенной ПДД. Но это только в случае, если абсолютно все вокруг будут столь же неукоснительно их соблюдать. А если нам наперерез, наплевав на красный сигнал светофора выскочит, например машина шального развозчика еды, у которого пицца стынет и он несется, наплевав на все?

Или на месте «пиццевоза» окажется пьяный водитель? Или «скорая помощь», забывшая включить звуковой сигнал?! Да, они нарушают ПДД, но вы, двигаясь на максимально разрешенной скорости не сумеете вовремя среагировать и врежетесь в такого «поперечного»!

По поводу вашей законной «максималки» тоже могут возникнуть вопросы — когда до перекрестка действует, скажем, ограничение в 60 км/ч, а сразу после него — 40 км/ч. Проскакивая пересечение дорог на «нештрафуемых» 79 км/ч, оставив его границы позади, вы мгновенно превращаетесь в нарушителя и законную добычу для камеры автоматической фиксации.

На нерегулируемом перекрестке рекомендуется быть еще менее самонадеянным при выборе скорости. В этом случае очередность проезда по нему машин отвечает не светофор, а дорожные знаки. Их требования, как показывает практика, нарушители правил игнорируют куда чаще и с заметно большим цинизмом.

Допустим, вы двигаетесь на своих законных 90 км/ч по загородной трассе и видите как к перекрестку впереди вас приближается другое авто. В этой ситуации нельзя быть уверенным даже на 50%, что его водитель видит вас, что видит знак «уступи дорогу», что он не собрался проскочить у вас перед носом и так далее.

И, кстати, далеко не каждый перекресток на шоссе или улицы можно назвать хорошо просматриваемым. Все это означает, что даже в на первый взгляд однозначно читаемой дорожно ситуации на перекрестке могут крыться неприятные «сюрпризы».

Вывод из всего вышесказанного один: двигаясь через любой перекресток, скорость следует существенно снижать. Как минимум, до уровня в 70% от разрешенного. Однажды, глядишь, это и спасет вам жизнь и здоровье, а также избавит от необходимости ремонтировать авто.

ПДД, пешеходы, КоАП, авария, ДТП
7 марта 2019
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