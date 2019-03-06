На какой максимальной скорости лучше всего пересекать перекресток

На первый взгляд, тут все просто: какая скорость движения на участке дороги, по которой ты едешь, разрешена — на ту и надо ориентироваться при движении через перекресток. Но, во-первых, перекрестки бывают регулируемые и не регулируемые.

На регулируемом, на первый взгляд, можно ехать на «свой» зеленый сигнал с любой скоростью, разрешенной ПДД. Но это только в случае, если абсолютно все вокруг будут столь же неукоснительно их соблюдать. А если нам наперерез, наплевав на красный сигнал светофора выскочит, например машина шального развозчика еды, у которого пицца стынет и он несется, наплевав на все?

Или на месте «пиццевоза» окажется пьяный водитель? Или «скорая помощь», забывшая включить звуковой сигнал?! Да, они нарушают ПДД, но вы, двигаясь на максимально разрешенной скорости не сумеете вовремя среагировать и врежетесь в такого «поперечного»!

По поводу вашей законной «максималки» тоже могут возникнуть вопросы — когда до перекрестка действует, скажем, ограничение в 60 км/ч, а сразу после него — 40 км/ч. Проскакивая пересечение дорог на «нештрафуемых» 79 км/ч, оставив его границы позади, вы мгновенно превращаетесь в нарушителя и законную добычу для камеры автоматической фиксации.