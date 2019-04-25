Как избежать попадания мелочевки и мобильника в щель между креслом и центральным тоннелем

Фото: АвтоВзгляд
Раздражает, когда мелкие предметы, зажигалка и мобильный телефон выскальзывают из рук и стремительно исчезают в щели между водительским креслом и центральным тоннелем? Есть способ забыть об этой проблеме.
Лика Затворная

Хорошо, если у вас автомобиль, в котором эта щель огромна и в нее запросто можно просунуть руку. А если кресла вплотную прижаты к тоннелю, а все что вам оставил автопроизводитель — это крохотная щелка шириной в один сантиметр, куда не пролазит даже первая фаланга пальцев. И вот в этот момент хочется обматерить всех и вся.

А еще бывает такое, что вы ожидаете важного звонка и, по несчастливой случайности, он происходит как раз в тот момент, когда телефон залетел под кресло — тут уж только держись — в этот момент водители бесятся и кричат так, что, кажется, вот-вот выпадут стекла и вздуется крыша их автомобиля.

А когда организовал целую войсковую операцию по вызволению телефона из щели между сидением и тоннелем, а он, оказывается, проскочил дальше — под кресло — и угодил в грязную лужу в коврике вообще, кажется, что весь мир против тебя.

А как вам понравится, когда пришел домой, а телефона нет? Все обыскал и пошел в магазин за новым. А потом вдруг, при уборке салона, обнаружил свой старый мобильник и ни где-нибудь, а именно в той самой расщелине. В общем, ситуация частая и не стоит тех эмоций и последствий, которые может вызвать.

Для решения этой проблемы вам понадобится вспененный утеплитель для труб или аквапалка для плавания. Отрезаем кусок в размер щели, которую хотим прикрыть. А далее, просто вставляем вырезанный кусок утеплителя в щель, красиво расправляя его. Вот и делов-то.

Кстати, аквапалки, возможно, подойдут даже лучше, потому как бывают различных цветов. Просто подберите оттенок, подходящий к вашему интерьеру. А еще, при наличии терпения, прямых рук, швейной машинки и куска ткани, можно усовершенствовать данную конструкцию.

Выбираем наиболее подходящий кусок ткани, пусть это будет даже алькантара, обшиваем ей кусок утеплителя или аквапалки и получаем весьма симпатичную заглушку, которая прекратит ваши страдания.

автосервис, техническое обслуживание
25 апреля 2019
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