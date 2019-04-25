Как избежать попадания мелочевки и мобильника в щель между креслом и центральным тоннелем

Хорошо, если у вас автомобиль, в котором эта щель огромна и в нее запросто можно просунуть руку. А если кресла вплотную прижаты к тоннелю, а все что вам оставил автопроизводитель — это крохотная щелка шириной в один сантиметр, куда не пролазит даже первая фаланга пальцев. И вот в этот момент хочется обматерить всех и вся.

А еще бывает такое, что вы ожидаете важного звонка и, по несчастливой случайности, он происходит как раз в тот момент, когда телефон залетел под кресло — тут уж только держись — в этот момент водители бесятся и кричат так, что, кажется, вот-вот выпадут стекла и вздуется крыша их автомобиля.

А когда организовал целую войсковую операцию по вызволению телефона из щели между сидением и тоннелем, а он, оказывается, проскочил дальше — под кресло — и угодил в грязную лужу в коврике вообще, кажется, что весь мир против тебя.