Когда можно сесть за руль после бутылки пива

Пьяным водить машину ни в коем случае нельзя. Поэтому, если употребил чего-то алкогольного, следует обязательно дождаться пока хмель полностью уйдет из организма и только потом садиться за руль.

Поэтому летом особенно распространена ситуация, когда гражданин употребил одну единственную кружку пива и потом часами мучается: можно ему уже за руль или еще нельзя из-за остатков алкоголя в крови.

Дело осложняется еще и тем, что каждый организм индивидуален и «переваривает» спиртное по-своему. Вес, возраст, особенности пищеварения, эффективность и общее состояние печени, а также ряд прочих медицинских нюансов — все оказывает влияние на скорость выведения алкоголя. Даже пол важен: женский организм, при прочих равных условиях, перерабатывает этиловый спирт примерно в два раза медленнее, чем мужской.

Главный параметр, определяющий, с точки зрения закона, пьян человек или трезв — текущая концентрация спирта в крови. При ее показателе менее 0,35 промилле (что соответствует 0,16 промилле в выдыхаемом воздухе) водитель считается трезвым.

Существует некая эмпирическая формула, на которую можно ориентироваться, высчитывая время ожидания, пока из крови выветрится хмель.