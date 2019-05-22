Когда можно сесть за руль после бутылки пива

Бокал хорошего светлого пива, только-только вынутого из холодильника, по мнению очень многих людей, утоляет жажду лучше любых иных напитков. Что делать, если не устоял перед таким соблазном, а тебе вскоре потребовалось сесть за руль?
Максим Строкер

Пьяным водить машину ни в коем случае нельзя. Поэтому, если употребил чего-то алкогольного, следует обязательно дождаться пока хмель полностью уйдет из организма и только потом садиться за руль.

Поэтому летом особенно распространена ситуация, когда гражданин употребил одну единственную кружку пива и потом часами мучается: можно ему уже за руль или еще нельзя из-за остатков алкоголя в крови.

Дело осложняется еще и тем, что каждый организм индивидуален и «переваривает» спиртное по-своему. Вес, возраст, особенности пищеварения, эффективность и общее состояние печени, а также ряд прочих медицинских нюансов — все оказывает влияние на скорость выведения алкоголя. Даже пол важен: женский организм, при прочих равных условиях, перерабатывает этиловый спирт примерно в два раза медленнее, чем мужской.

Главный параметр, определяющий, с точки зрения закона, пьян человек или трезв — текущая концентрация спирта в крови. При ее показателе менее 0,35 промилле (что соответствует 0,16 промилле в выдыхаемом воздухе) водитель считается трезвым.

Существует некая эмпирическая формула, на которую можно ориентироваться, высчитывая время ожидания, пока из крови выветрится хмель.

В формуле фигурирует водка. Тем не менее, ею можно пользоваться и в случае употребления иных алкогольных напитков — с соответствующими поправками на объем и процент спирта в жидкости.

Согласно этой формуле, количество небходимых часов ожидания равно объему употребленной водки в миллилитрах, умноженному на коэффициент 0,05. По этой методике, на удаление полулитровой бутылки пива из организма требуется около 2 часов. Оговоримся, что это справедливо для среднестатистического здорового мужчины весом 70—80 кг.

Стоит помнить, что главный параметр, влияющий на концентрацию спирта в крови — масса тела человека. Чем он крупнее, тем ниже будет в его крови содержание спирта после одной бутылки пива. И срок снижения процента алкоголя до допустимого уровня у массивного гражданина будет короче.

Любители пива должны учитывать еще один нюанс. Чтобы потом не терять кучу времени, объясняясь с остановившим вас сотрудником ДПС, имеет смысл подождать с поездкой, увеличив, для верности, высчитанный срок «выветривания» алкоголя раза в полтора — чтобы из выдыхаемого воздуха успел исчезнуть и хмельной дух тоже.

ПДД, проверка документов, алкотестер
22 мая 2019
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