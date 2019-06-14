5 советов, как продлить жизнь сцеплению вашего авто

Выполнение нескольких простых рекомендаций поможет вам быстро сориентироваться и не совершать нелепых действий, приводящих к стремительному износу сцепления.
Во-первых, ни в коем случае не следует стоять на перекрестке в ожидании своего светофора с выжатым сцеплением и включенной передачей. Если остановка не кратковременная, то выжатая педаль сцепления дает сильную нагрузку на весь механизм, в результате чего он быстрее изнашивается. Подъехали, выжали сцепление и тормоз, выключили передачу, отпустили сцепление — этот алгоритм наиболее идеальный и безопасный для данного механизма. Стартовать нужно так: не убирая ногу с педали тормоза, выжимаете сцепление, включаете передачу и отпускаете педаль сцепления, одновременно добавляя газа.
Во-вторых, следите за тем, как отрегулировано сцепление. Если не знаете, как это делать, обратитесь в сервис и вам помогут. Но помните, лучше, если ваш автомобиль будет трогаться на середине хода педали сцепления. В иных случаях механизм так же работает на износ.