5 советов, как продлить жизнь сцеплению вашего авто

В-третьих, при движении или старте в горку, не стоит оставлять педаль сцепления частично выжатой. Тронулись и тут же отпускайте педаль. Как правило, новички страхуют себя этим маневром от того, чтобы не заглохнуть на склоне. Лучше тренируйте свои навыки, выжимайте педали не резко, но уверенно. А если боитесь, что ваш автомобиль откатится в этом момент назад, научитесь стартовать в горку с ручником или воспользуйтесь противооткатной системой, которая сегодня есть во многих автомобилях. Система автоматически удержит тормозные колодки авто, дав вам пару секунд, чтобы разобраться с педалями.

В-четвертых, не стоит постоянно педалировать сцеплением. Научитесь точнее подбирать передачи, чтобы лишний раз не пользоваться им и рычагом коробки передач. В городе, порой, хватает третьей передачи, практически, на все случаи жизни — современные двигатели довольно эластичны, а настройки коробки передач, как правило, позволяют, не меняя передачи, двигаться как довольно медленно, так и быстро.

В-пятых, если вся эта наука слишком тяжела для восприятия, и, тем более, нереализуема ввиду невозможности скоординировать движения и действия, берите автомобиль с «автоматом» и забудьте все это, как страшный сон.