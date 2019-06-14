5 советов, как продлить жизнь сцеплению вашего авто

И хотя доля продаваемых автомобилей с «механикой» продолжает падать, проблема сбережения сцепления никуда не девается. Водители совершают ошибки, которые уменьшают ресурс этого важного и дорогостоящего механизма. Как избежать преждевременного износа?
Лика Затворная

Выполнение нескольких простых рекомендаций поможет вам быстро сориентироваться и не совершать нелепых действий, приводящих к стремительному износу сцепления.

Во-первых, ни в коем случае не следует стоять на перекрестке в ожидании своего светофора с выжатым сцеплением и включенной передачей. Если остановка не кратковременная, то выжатая педаль сцепления дает сильную нагрузку на весь механизм, в результате чего он быстрее изнашивается. Подъехали, выжали сцепление и тормоз, выключили передачу, отпустили сцепление — этот алгоритм наиболее идеальный и безопасный для данного механизма. Стартовать нужно так: не убирая ногу с педали тормоза, выжимаете сцепление, включаете передачу и отпускаете педаль сцепления, одновременно добавляя газа.

Во-вторых, следите за тем, как отрегулировано сцепление. Если не знаете, как это делать, обратитесь в сервис и вам помогут. Но помните, лучше, если ваш автомобиль будет трогаться на середине хода педали сцепления. В иных случаях механизм так же работает на износ.

В-третьих, при движении или старте в горку, не стоит оставлять педаль сцепления частично выжатой. Тронулись и тут же отпускайте педаль. Как правило, новички страхуют себя этим маневром от того, чтобы не заглохнуть на склоне. Лучше тренируйте свои навыки, выжимайте педали не резко, но уверенно. А если боитесь, что ваш автомобиль откатится в этом момент назад, научитесь стартовать в горку с ручником или воспользуйтесь противооткатной системой, которая сегодня есть во многих автомобилях. Система автоматически удержит тормозные колодки авто, дав вам пару секунд, чтобы разобраться с педалями.

В-четвертых, не стоит постоянно педалировать сцеплением. Научитесь точнее подбирать передачи, чтобы лишний раз не пользоваться им и рычагом коробки передач. В городе, порой, хватает третьей передачи, практически, на все случаи жизни — современные двигатели довольно эластичны, а настройки коробки передач, как правило, позволяют, не меняя передачи, двигаться как довольно медленно, так и быстро.

В-пятых, если вся эта наука слишком тяжела для восприятия, и, тем более, нереализуема ввиду невозможности скоординировать движения и действия, берите автомобиль с «автоматом» и забудьте все это, как страшный сон.

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14 июня 2019
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