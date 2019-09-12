Что делать, если водитель перестал быть похожим на собственное фото в «правах»

За год правильного питания звезды отечественных телеэкранов сбрасывают по 30 килограммов, а вместе с тем наращивают новые лица и не только.

Кстати, мексиканец Мануэль Урибэ скинул — внимание! — почти 400 кг. Четыреста! Изменилась ли его внешность? До неузнаваемости.

Естественно, каждый сотрудник, проверяющий документы водителя, может задать вполне обоснованный вопрос: а вы ли это? Девушки меняют прически, мужчины отпускают бороды. А иногда и те, и другие меняются полами. Должен ли сотрудник полиции делать скидку на модные тенденции? Или после парикмахерской нужно сразу ехать в ГИБДД для замены документа?

Правильный ответ — нет, не нужно. Более того: водительское удостоверение сегодня выдается сроком на 10 лет, а за столь продолжительное время с его обладателем могут произойти самые невероятные визуальные пертурбации. Экология, свадьба, МакДоналдс. Всего и не перечислить. Тем не менее, личное сотрудника ГИБДД о фотографии на «правах» не дает повода направить водителя в органы для замены корочки.