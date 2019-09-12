Что делать, если водитель перестал быть похожим на собственное фото в «правах»

Фото: АвтоВзгляд
Может ли сотрудник ГИБДД усомниться в фотографии на правах? Конечно, может. Люди худеют и толстеют, отпускают волосы и лысеют, а некоторые даже увеличивают губы и прибегают к помощи пластического хирурга. Что делать, если фото в документе уже не соответствует внешнему виду шофера?
Эдуард Раскин

За год правильного питания звезды отечественных телеэкранов сбрасывают по 30 килограммов, а вместе с тем наращивают новые лица и не только.

Кстати, мексиканец Мануэль Урибэ скинул — внимание! — почти 400 кг. Четыреста! Изменилась ли его внешность? До неузнаваемости.

Естественно, каждый сотрудник, проверяющий документы водителя, может задать вполне обоснованный вопрос: а вы ли это? Девушки меняют прически, мужчины отпускают бороды. А иногда и те, и другие меняются полами. Должен ли сотрудник полиции делать скидку на модные тенденции? Или после парикмахерской нужно сразу ехать в ГИБДД для замены документа?

Правильный ответ — нет, не нужно. Более того: водительское удостоверение сегодня выдается сроком на 10 лет, а за столь продолжительное время с его обладателем могут произойти самые невероятные визуальные пертурбации. Экология, свадьба, МакДоналдс. Всего и не перечислить. Тем не менее, личное сотрудника ГИБДД о фотографии на «правах» не дает повода направить водителя в органы для замены корочки.

Не сразу поймешь, кто изображен на фото: девушка или молодой человек?

Любой полицейский обучается науке опознания и знает, что есть на человеческом лице «вечные» черты. Так с годами не меняется строение лба, расстояние между глазами, форма носа, линия роста волос. Пограничники, например, очень внимательно смотрят на брови — у абсолютного большинства людей они ассиметричны, и потому очень приметны. Мочки ушей и формы губ сегодня часто меняют, а вот форму глаз — крайне редко.

Сколько лишних килограммов не наешь — эти черты всегда дадут профессионалу возможность опознать человека на фотографии.

Единственный, кому действительно необходимо появиться на замене документов — это человек, перенесший пластическую операцию на лице. Все остальные имеют полное право честно отъездить свои десять лет и появиться в отделении только по истечении срока годности ВУ.

Так что в случае возникновения подобного диалога с сотрудником ГИБДД, можно смело стоять на своем, даже не раскрывая подробностей чудодейственной диеты или косметологии. «А тебе, лысый, я телефон не скажу» и все в таком духе.

Впрочем, можно поступить мудрее: во время проведения процедуры фотографирования, длинные волосы убрать в хвост, снять из ушей и ноздрей пирсинг, а очки и вовсе убрать подальше. Тогда самого вопроса, а с ним и повода для разногласий с ДПС, вероятнее всего, не возникнет.

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12 сентября 2019
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