Почему нельзя вешать использованную медицинскую маску на зеркало заднего вида

Вынужденная мода на лицевые одноразовые маски заставила человечество ходить в них по магазинам, ездить в общественном транспорте, носить на улице, да и вообще практически везде. С повышенным спросом средства защиты дыхательных путей взлетели в цене. А ушлые предприниматели стали выпускать многоразовые маски на любой вкус, цвет и овал лица.
Использовав маску однажды, в целях экономии, многие люди не выбрасывают ее, а аккуратно складывают и убирают до следующего раза. Водители же частенько вешают их на зеркало заднего вида. Но подозревают ли они о том, что их новая привычка таит в себе большую опасность. И дело тут вовсе не в микробах и коронавирусе. Хотя бактерии и имеют свойства распространяться именно таким образом.
Лицевая маска — предмет довольно большой. И если повесить ее на зеркало заднего вида, то она загораживает собой солидную часть лобового стекла, и мешает обзору при правом повороте. К тому же, болтаясь от тряски, она отвлекает водителя. Впрочем, все это дело привычки. Ну, ездят же другие с побрякушками на зеркале или освежителем «Ёлочка» годами, и не парятся.
И ведь действительно, привыкнуть можно ко всему. Но именно привычка — и есть та самая первостепенная опасность, которая в один прекрасный момент для кого-то может стать фатальной. Почему? Да все очень просто.
К любой болтающейся «висюльке» на зеркале заднего вида мозг водителя привыкает, и не воспринимает ее, как сигнал опасности. Ну, действительно, чем может угрожать качающаяся маска? И водитель спокойно едет дальше, не обратив своего внимание на другое шевеление — то, что на обочине. А там может быть пешеход; ребенок, выбегающий на дорогу; животное, велосипедист или другая машина. И когда водитель их заметит, может быть слишком поздно.
Не стоит вешать использованную маску на зеркало заднего вида. Равно, как и не нужно обвешивать его игрушки и освежители воздуха. Все эти побрякушки убаюкивают бдительность. И в один прекрасный момент это может сыграть против беспечного водителя.