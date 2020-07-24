Почему нельзя вешать использованную медицинскую маску на зеркало заднего вида

Вынужденная мода на лицевые одноразовые маски заставила человечество ходить в них по магазинам, ездить в общественном транспорте, носить на улице, да и вообще практически везде. С повышенным спросом средства защиты дыхательных путей взлетели в цене. А ушлые предприниматели стали выпускать многоразовые маски на любой вкус, цвет и овал лица.

Использовав маску однажды, в целях экономии, многие люди не выбрасывают ее, а аккуратно складывают и убирают до следующего раза. Водители же частенько вешают их на зеркало заднего вида. Но подозревают ли они о том, что их новая привычка таит в себе большую опасность. И дело тут вовсе не в микробах и коронавирусе. Хотя бактерии и имеют свойства распространяться именно таким образом.

Лицевая маска — предмет довольно большой. И если повесить ее на зеркало заднего вида, то она загораживает собой солидную часть лобового стекла, и мешает обзору при правом повороте. К тому же, болтаясь от тряски, она отвлекает водителя. Впрочем, все это дело привычки. Ну, ездят же другие с побрякушками на зеркале или освежителем «Ёлочка» годами, и не парятся.