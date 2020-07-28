Что делать пассажирам, если вдруг водителю прямо на ходу неожиданно стало плохо

На дороге может случиться все, что угодно. Отваливаются колеса, срывается с крепежей груз, внезапно на проезжую часть выбегают животные или люди, от ветра падают деревья, кто-то не справился с управлением, уснул за рулем… Всего не перечислить и не учесть. А потому бдительными должны быть не только водители, но и их пассажиры. Ведь именно им придется действовать, если, например, человеку, находящемуся за рулем стало плохо.
Если у водителя случился инфаркт или инсульт, то, скорее всего, ситуация будет развиваться стремительнейшим образом. И на ее исход будут влиять различные факторы, начиная от автомобиля и дорожной обстановки, до места, где вы сидите в салоне и вашего умения быстро принимать решения. Впрочем, все это работает, если вы в непосредственной близости к водителю — на переднем пассажирском кресле.
Например, если беда застигла вас в автомобиле с механической коробкой передач, то нужно попытаться снизить его скорость, предприняв торможение двигателем. Для этого необходимо дотянуться до ключа зажигания, и выключить его. Но проворачивать до конца ключ не стоит — так вы заблокируете руль, а вам еще им работать.
Если все удалось — двигатель заглушен, и автомобиль начал замедляться, то попытайтесь направить его в кусты, сугроб, высокую траву или разделительное ограждение, а в некоторых случаях и в кювет — это позволит эффективней погасить скорость. Можно помогать ручником, но, скорее всего, в панике вы вытянете его слишком сильно, и машину занесет. Чтобы этого не произошло, нужно найти в себе выдержку, и работать ручником дозировано. Главное, постараться отвернуть от встречного потока.
Наличие в неуправляемом автомобиле автоматической коробки передач, кнопки пуска двигателя, а также электронного ручного тормоза — довольно серьезная проблема для обитателей салона. Но и здесь можно попытаться сделать хоть что-то, что могло бы спасти вашу жизнь. Например, если нога водителя легла на педаль газа, можно переключиться на нейтраль — это, как минимум, предотвратит разгон. При этом необходимо крутить головой по сторонам и рулить, выбирая максимально безопасный путь к полной остановке, разумеется, используя препятствия, перечисленные выше.
Если же педаль акселератора не выжата, то селектор коробки лучше оставить в режиме D (Drive). Сила трения в конечном итоге сделает свое дело, и автомобиль замедлится.
Многие водители ругают различные системы помощи, которыми оснащаются современные автомобили. Однако некоторые из них в данной ситуации могут сыграть пассажиру, что называется, на руку. Речь о системе экстренного торможения. Если датчики и камеры системы распознают слишком быстрое приближение к впередиидущей машине, то активируется экстренное торможение.
Если скорость небольшая, то неуправляемый автомобиль остановится без последствий для сидящих внутри пассажиров. Если большая, то он их попытается сгладить — в дорогих иномарках электроника не только сама тормозит, но и готовит к столкновению сидящих внутри пассажиров, например: поднимает все стекла, изменяет угол наклона спинок кресла и подголовников, туже затягивает ремни безопасности.
В общем, шансы есть, вопрос только в том, не растеряется ли пассажир, когда его водитель схватится за сердце.