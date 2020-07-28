Что делать пассажирам, если вдруг водителю прямо на ходу неожиданно стало плохо

На дороге может случиться все, что угодно. Отваливаются колеса, срывается с крепежей груз, внезапно на проезжую часть выбегают животные или люди, от ветра падают деревья, кто-то не справился с управлением, уснул за рулем… Всего не перечислить и не учесть. А потому бдительными должны быть не только водители, но и их пассажиры. Ведь именно им придется действовать, если, например, человеку, находящемуся за рулем стало плохо.

Если у водителя случился инфаркт или инсульт, то, скорее всего, ситуация будет развиваться стремительнейшим образом. И на ее исход будут влиять различные факторы, начиная от автомобиля и дорожной обстановки, до места, где вы сидите в салоне и вашего умения быстро принимать решения. Впрочем, все это работает, если вы в непосредственной близости к водителю — на переднем пассажирском кресле.

Например, если беда застигла вас в автомобиле с механической коробкой передач, то нужно попытаться снизить его скорость, предприняв торможение двигателем. Для этого необходимо дотянуться до ключа зажигания, и выключить его. Но проворачивать до конца ключ не стоит — так вы заблокируете руль, а вам еще им работать.

Если все удалось — двигатель заглушен, и автомобиль начал замедляться, то попытайтесь направить его в кусты, сугроб, высокую траву или разделительное ограждение, а в некоторых случаях и в кювет — это позволит эффективней погасить скорость. Можно помогать ручником, но, скорее всего, в панике вы вытянете его слишком сильно, и машину занесет. Чтобы этого не произошло, нужно найти в себе выдержку, и работать ручником дозировано. Главное, постараться отвернуть от встречного потока.