Почему обязательно нужно обкатывать шипованные шины и как это сделать

В отличие от ряда Европейских стран, где шипованные шины запрещены законодательно, в России их использование ничем не ограничено. А потому большинство автолюбителей, считая, что шипы надежнее и безопаснее, делают свой выбор именно в их сторону. Однако неумелое обращение с такими шинами и игнорирование рекомендаций производителя по обкатке довольно быстро превратят их в бесполезный кусок резины.

Обкатка — весьма важная рекомендация, которую необходимо исполнить, когда на автомобиль установлены новые шипованные шины. Все дело в том, что при ошиповке протектора зимних шин шипы могут устанавливаться на разную глубину. А для того, чтобы они встали правильно и нужна обкатка, которая подразумевает использование автомобиля без резких стартов, торможений и маневров на скорости 60 км/ч. Чтобы шипы окончательно сели, а резина, что называется, притерлась, нужно проехать в спокойном режиме 500—600 километров. После которых шипованными покрышками можно пользоваться в полной мере.

Однако недостаточно просто поставить шипованную резину, и поехать ее обкатывать, когда на улице сильный дождь, обильная слякоть или снег. Увы, многие автомобилисты до последнего не меняют летние шины на зимние, в надежде, что вот-вот выпадет снег. Они ошибочно полагают, что так дольше сохраняются шипы. Но это не так. Чтобы шипы правильно сели, обкатку покрышек необходимо проводить по сухому асфальту. При этом среднесуточная температура не должна превышать +7 градусов, а в утренние и вечерние часы наблюдаются легкие заморозки. Под эти условия лучше всего подходят конец октября или начало ноября.