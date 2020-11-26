Что делать, если автомобиль потерял управляемость при аквапланировании

Во-первых, держаться за руль нужно обеими руками. Если вы любитель управлять автомобилем одной рукой, то при проезде глубокой лужи на скорости, вам попросту не удержать руль. И автомобиль станет полностью неуправляемым. Чтобы этого не произошло нужно крепко удерживать рулевое колесо, а не вращать им из стороны в сторону в надежде, что сцепление с дорогой, таким образом, восстановится. Также не нужно пытаться нажимать педаль тормоза — автомобиль может занести. И газовать тоже не стоит — это лишь усугубит ситуацию, усилив эффект аквапланирования.

Лучше всего сбросить газ, убрав ногу с педали. Так автомобиль начнет замедляться естественным образом. По мере снижения скорости сцепление восстановится, и на руле появится привычная тяжесть. Почувствовав это, можно начинать осторожно подтормаживать.

С большой осторожностью нужно проезжать лужи в поворотах. В этой ситуации эффект аквапланирования можно нивелировать, имея хорошую контраварийную подготовку. По исследованиям финских шинников, на изношенных покрышках, где глубина протектора менее 1,6 мм, риск аквапланирования в повороте возникает на скорости 76 км/ч. На новых шинах этот порог несколько выше — 96 км/ч. Так что если нет профессиональных навыков вождения, то и не стоит дергать судьбу за ухо.

Аквапланирование — эффект кратковременный, но весьма опасный. Пренебрегая скоростным режимом, рекомендациями по сезонной смене шин и уходу за ними вы рискуете жизнью не только своей, но и других участников движения. Притормаживайте перед лужами заранее.