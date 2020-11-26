Что делать, если автомобиль потерял управляемость при аквапланировании

Зима — настоящее испытание для водителей любой квалификации. Температурные перепады, обилие реагентов на дорогах, гололедица и снежные заносы — все это несет серьезную опасность для автомобилистов. И особенно для тех, кто не умеет быстро перестроить себя с летнего режима вождения на зимнее.
Все дело в том, что избыточная влажность и лужи на дрогах создают ситуацию, когда автомобиль может частично или полностью перестать слушаться водителя — этот эффект называется аквапланированием. И возникает он тогда, когда беспечный ездок проезжает лужи с превышением скорости. Воды под колесами становится несоизмеримо больше, а ее давление на шину — выше. Водная пленка, образующаяся при этом, попросту лишает колеса сцепления с поверхностью. И автомобиль скользит по водной глади, как по маслу, совершенно не слушаясь руля, тормозов и даже педали газа.
Собственно, для борьбы с этим эффектом на шинах и существуют всевозможные узоры, канавки и ламели. Их предназначение — обеспечить интенсивные дренаж воды из пятна контакта. Однако шина даже с огромным числом водоотводящих каналов не справится с тем напором воды, который возникает под колесами, когда автомобиль на полном ходу влетает в лужу. Влаги становится настолько много, что она не успевает распределиться по канавкам, и в результате образуется опасная прослойка. Эффект — не редкость для новой качественной резины с хорошим глубоким протектором, чего уж говорить об изношенных шинах. Отсюда вытекает первое правило, которое поможет снизить, а то и вовсе избежать эффекта аквапланирования — следить за состоянием протектора шин, давлением в покрышках и не разгоняться перед лужами (особенно большими и расположенными перед поворотами).
Однако если почувствовали, что при проезде лужи резко взлетели обороты двигателя, а руль стал странно легким нужно мгновенно собраться и действовать. Все это признаки того, что автомобиль не едет по асфальту, а плывет, потеряв сцепление. И здесь вспоминаем главное правило любой экстремальной ситуации — не паниковать и не совершать необдуманных действий. Помните, аквапланирование лишает автомобиль управляемости и снижает эффективность торможения. А значит действовать нужно с умом.
Во-первых, держаться за руль нужно обеими руками. Если вы любитель управлять автомобилем одной рукой, то при проезде глубокой лужи на скорости, вам попросту не удержать руль. И автомобиль станет полностью неуправляемым. Чтобы этого не произошло нужно крепко удерживать рулевое колесо, а не вращать им из стороны в сторону в надежде, что сцепление с дорогой, таким образом, восстановится. Также не нужно пытаться нажимать педаль тормоза — автомобиль может занести. И газовать тоже не стоит — это лишь усугубит ситуацию, усилив эффект аквапланирования.
Лучше всего сбросить газ, убрав ногу с педали. Так автомобиль начнет замедляться естественным образом. По мере снижения скорости сцепление восстановится, и на руле появится привычная тяжесть. Почувствовав это, можно начинать осторожно подтормаживать.
С большой осторожностью нужно проезжать лужи в поворотах. В этой ситуации эффект аквапланирования можно нивелировать, имея хорошую контраварийную подготовку. По исследованиям финских шинников, на изношенных покрышках, где глубина протектора менее 1,6 мм, риск аквапланирования в повороте возникает на скорости 76 км/ч. На новых шинах этот порог несколько выше — 96 км/ч. Так что если нет профессиональных навыков вождения, то и не стоит дергать судьбу за ухо.
Аквапланирование — эффект кратковременный, но весьма опасный. Пренебрегая скоростным режимом, рекомендациями по сезонной смене шин и уходу за ними вы рискуете жизнью не только своей, но и других участников движения. Притормаживайте перед лужами заранее.