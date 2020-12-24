5 тяжелых зимних поломок в автомобиле, которые легко устранить самостоятельно

Зимняя дорога таит в себе массу неприятностей. Вот самые распространенные проблемы, которые, впрочем, несложно решить своими силами.

Разбитое окно

На стоянке машине разбили боковое окно или в процессе внедорожных «покатушек» его расколола ветка. Летом еще можно проехать какое-то расстояние без стекла, но зимой лучше этого не делать, ведь водитель просто замерзнет. Простой выход из положения — кусок полиэтилена. Достаточно натянуть его на оконную рамку и прикрепить скотчем. Это позволит хоть как-то защититься от ветра, да и салон станет хоть чуточку, но лучше прогреваться.

Села батарейка

Часто после ночевки зимой садится аккумулятор. Если автомобиль на «механике», пробуем завести его с «толкача». Включаем зажигание, врубаем первую передачу, и вперед. На машине с «автоматом» такой фокус не пройдет. Надо возить с собой провода прикуривания. Но крепить провода нужно правильно, чтобы минусовая клемма была на «массе», а не на «минусе» той машины, от которой «прикуривают».