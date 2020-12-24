5 тяжелых зимних поломок в автомобиле, которые легко устранить самостоятельно

Зимняя дорога таит в себе массу неприятностей. Вот самые распространенные проблемы, которые, впрочем, несложно решить своими силами.
Разбитое окно
На стоянке машине разбили боковое окно или в процессе внедорожных «покатушек» его расколола ветка. Летом еще можно проехать какое-то расстояние без стекла, но зимой лучше этого не делать, ведь водитель просто замерзнет. Простой выход из положения — кусок полиэтилена. Достаточно натянуть его на оконную рамку и прикрепить скотчем. Это позволит хоть как-то защититься от ветра, да и салон станет хоть чуточку, но лучше прогреваться.
Села батарейка
Часто после ночевки зимой садится аккумулятор. Если автомобиль на «механике», пробуем завести его с «толкача». Включаем зажигание, врубаем первую передачу, и вперед. На машине с «автоматом» такой фокус не пройдет. Надо возить с собой провода прикуривания. Но крепить провода нужно правильно, чтобы минусовая клемма была на «массе», а не на «минусе» той машины, от которой «прикуривают».
Сюрприз в снегу
Зимой очень просто не заметить столбики или пеньки, которые заметены снегом. Наехав на такой пенек, можно сильно повредить бампер или вовсе его оторвать. А ведь в современных бамперах есть дорогие детали, вроде противотуманных фонарей и хромированных накладок. В процессе движения их можно потерять, а это увеличит стоимость ремонта. Здесь на помощь снова приходит скотч. Нужно обмотать фонари и составные части бампера, чтобы они не пропали в дороге. В самом худшем случае, легче вовсе снять бампер и положить его в салон. Да, кресла после этого, нужно будет мыть, но это гораздо дешевле, чем покупка кузовных элементов или оптики.
Сгорел предохранитель
Такое бывает в любое время года, но зимой подобная неприятность чревата большой проблемой, особенно, когда резервных запчастей нет. Скажем, если сгорел предохранитель, отвечающий за работу ABS, то система перестанет функционировать. На скользкой дороге это чревато аварией. Лучшим выходом из положения будет установка предохранителя из менее важной цепи. К примеру, из той, что отвечает за салонное освещение.
Перегрев мотора
Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, что перегрев мотора зимой — не такое уж редкое явление. Причин много: от экономии на антифризе до выхода из строя термостата. Если подобное произошло в дороге — «врубите» печку на полную мощность. Так тепло будет отводиться не только через основной радиатор, но еще и через отопитель салона. После этого двигайтесь до ближайшего сервиса.