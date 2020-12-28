Как быстро побороть запах перегара перед выездом на дорогу

Давайте сразу и на чистоту: управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения –преступление, как с точки зрения закона, так и со стороны морально-этических норм. Никакие доводы и причины с поводами не могут оправдать поездку за рулем «под градусом». А уж смешные цены на услуги такси в России — лишь подтверждение вышесказанному. Выпил — можно покататься разве что на санках. И точка.

Впрочем, это никого у нас не останавливает, о чем сотрудники дорожной полиции прекрасно осведомлены. Поэтому в первых числах января традиционно проходят массовые операции по выявлению пьяных водителей, во время которых «в сети» попадают даже те, кто трезв. Ведь характерное «амбре» вызывает даже употребление безалкогольного пива. То есть в крови алкоголя нет, а вот запах соответствующий имеется. Более того, характерный «душок» может появиться и у человека, который вовсе не пил, но страдает болезнями печени и почек, лечит десны и зубы, получил мощный гормональный сбой в последнюю декаду декабря на работе, болеет гастритом и прочими желудочными хворями или просто нашел в себе силы смешать селедку с кефиром.

Вряд ли сотрудник ДПС будет разбираться с вашей медицинской картой и обсуждать вчерашнее застолье: честный полицейский молча отправит водителя в длинную очередь на процедуру проверки, которая может занять и несколько часов, врач же перегружен, сами понимаете, а «ловкач» тут же «учует добычу» и просто так жертву не отпустит. Можно до хрипоты спорить о системе, но проще ведь не попадать в подобную ситуацию вообще. Решить проблему «на корню».