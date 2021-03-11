Что делать, чтобы яркое солнце не слепило водителя

Лучшая защита от солнечных лучей — солнцезащитные очки, скажете вы и будете правы. Но только отчасти. Надо иметь в виду, что солнце бьет водителю прямо в глаза лишь когда находится низко над горизонтом, то есть вечером или утром. При таком ракурсе освещения окружающие предметы могут отбрасывать длинные и густые тени.
В черных очках затененные участки окружающего пространства выглядят как области абсолютной мглы. В таком пятне вполне можно проглядеть, например, пешехода, ступившего на проезжую часть. Или яму в асфальте, которая подпишет приговор колесу авто.
То есть очки нельзя считать полностью адекватным ответом на проблму ослепления водителя солнцем. Для борьбы со слепящим светом, в каждой машине предусмотрена такая штуковина, как противосолнечный козырек. По идее, он должен решать проблему бьющих в глаза лучей. Однако на практике одного лишь перевода этого устройства в нижнее положение, в большинстве случаев, недостаточно и требуются дополнительные меры борьбы с «засветкой».
Прежде всего, чтобы ее избежать, следует… обновить «дворники», особенно если они уже не особо новые. Дело в том, что по глазам бьют не только прямые солнечные лучи, но и переотраженные от грязи и сколов-микроцарапин на поверхности лобового стекла. Они сознают такую «ауру» перед глазами, сквозь которую вполне можно не заметить не только пешехода, но даже грузовик.
Если с самой «лобовухой» поделать особо нечего — разве что заменить ее полностью, то с грязью бороться вполне можно. Рецепт прост: хорошие стеклоочистители с эластичными свежим резинками и достаточный запас «омывайки» с как можно более выраженными моющими свойствами. Кстати, чтобы их усилить, в баклагу с этой жидкостью имеет смысл добавить чуток домашнего средства для мойки посуды.
Когда со стеклом все более-менее нормально, а солнце все равно бьет в глаза из-под противосолнечного козырька, иной раз достаточно всего лишь перестать строить из себя пилота «Формулы 1», привыкшего «сидеть пятой точкой на асфальте». Поднимите водительское сиденье максимально вверх и проблема с обзорностью будет решена.
Кого высокая посадка за рулем не устраивает категорически — рулите в кепке-бейсболке. Надвиньте этот головной убор на глаза так, чтобы его козырек заменил штатный противосолнечный.
В списке лайфхаков борьбы с ослеплением нельзя не упомянуть применение «подручных средств», а именно прочих участников движения. Иной раз бывает выгодно держаться в тени крупногабаритного транспорта — большегруза или автобуса. Едут они, как правило, не так шустро как легковушка, да и не заметить ее при перестроении могут. Но зато при случае дадут передышку от солнца для ваших глаз.