Что делать, чтобы яркое солнце не слепило водителя

Лучшая защита от солнечных лучей — солнцезащитные очки, скажете вы и будете правы. Но только отчасти. Надо иметь в виду, что солнце бьет водителю прямо в глаза лишь когда находится низко над горизонтом, то есть вечером или утром. При таком ракурсе освещения окружающие предметы могут отбрасывать длинные и густые тени.

В черных очках затененные участки окружающего пространства выглядят как области абсолютной мглы. В таком пятне вполне можно проглядеть, например, пешехода, ступившего на проезжую часть. Или яму в асфальте, которая подпишет приговор колесу авто.

То есть очки нельзя считать полностью адекватным ответом на проблму ослепления водителя солнцем. Для борьбы со слепящим светом, в каждой машине предусмотрена такая штуковина, как противосолнечный козырек. По идее, он должен решать проблему бьющих в глаза лучей. Однако на практике одного лишь перевода этого устройства в нижнее положение, в большинстве случаев, недостаточно и требуются дополнительные меры борьбы с «засветкой».

Прежде всего, чтобы ее избежать, следует… обновить «дворники», особенно если они уже не особо новые. Дело в том, что по глазам бьют не только прямые солнечные лучи, но и переотраженные от грязи и сколов-микроцарапин на поверхности лобового стекла. Они сознают такую «ауру» перед глазами, сквозь которую вполне можно не заметить не только пешехода, но даже грузовик.