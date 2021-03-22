Как не ослепнуть, если водитель «встречки» едет с дальним светом

Большинство водителей постоянно сталкиваются на дороге с теми, кто забывает переключить свет фар с дальнего на ближний. Безусловно, это раздражает. Ведь кратковременно ослепнув, можно упустить что-то важное на дороге, а то и вовсе растеряться. А потому риск попасть в аварийную ситуацию при таком раскладе возрастает в разы. Причем причиной ослепления может стать не только забывчивость некоторых водителей. Но и прямое вмешательство в конструкцию автомобиля, и поломка, и еще ряд причин. Впрочем, на любой из этих случаев есть противодействие. И это точно не включение дальнего света на своем автомобиле в отместку.

Забывчивость водителя — одна из причин того, что встречный автомобиль лупит по вам дальним светом, мешая разглядеть и дорогу, и то, что на ней происходит. Как правило, таких видно издалека, и их успевают поставить на место, кратковременно поморгав дальним в ответ. Разумеется, ни в коем случае не стоит учить такого, и врубать на своей машине всю светотехнику на максимум. Ведь ваша может оказаться мощнее. И такое развитие событий плохо закончится для того, кто действительно по случайности и рассеянности не потянул рычажок регулировки света на себя.

Но бывают и иные причины. Например, фары с автоматическим переключением с дальнего света на ближний. В большинстве случаев они справляются с поставленной задачей. Но иногда настройки таких фар, как, впрочем, и любых других, например, поставленных на замену старым или разбитым, требуют корректировки.