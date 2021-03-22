Как не ослепнуть, если водитель «встречки» едет с дальним светом

Большинство водителей постоянно сталкиваются на дороге с теми, кто забывает переключить свет фар с дальнего на ближний. Безусловно, это раздражает. Ведь кратковременно ослепнув, можно упустить что-то важное на дороге, а то и вовсе растеряться. А потому риск попасть в аварийную ситуацию при таком раскладе возрастает в разы. Причем причиной ослепления может стать не только забывчивость некоторых водителей. Но и прямое вмешательство в конструкцию автомобиля, и поломка, и еще ряд причин. Впрочем, на любой из этих случаев есть противодействие. И это точно не включение дальнего света на своем автомобиле в отместку.
Забывчивость водителя — одна из причин того, что встречный автомобиль лупит по вам дальним светом, мешая разглядеть и дорогу, и то, что на ней происходит. Как правило, таких видно издалека, и их успевают поставить на место, кратковременно поморгав дальним в ответ. Разумеется, ни в коем случае не стоит учить такого, и врубать на своей машине всю светотехнику на максимум. Ведь ваша может оказаться мощнее. И такое развитие событий плохо закончится для того, кто действительно по случайности и рассеянности не потянул рычажок регулировки света на себя.
Но бывают и иные причины. Например, фары с автоматическим переключением с дальнего света на ближний. В большинстве случаев они справляются с поставленной задачей. Но иногда настройки таких фар, как, впрочем, и любых других, например, поставленных на замену старым или разбитым, требуют корректировки.
Известны миру истории, когда на автомобиле с модными и дорогими матричными фарами (например, VAG), даже при наличии авторегулировки, приходится постоянно переключать на ближний в ручном режиме — камера попросту поздно замечала фары встречной машины, а LED-оптика оказалась настолько мощной, что уже успевала ослепить ее водителя. И тот, в свою очередь, нервно моргал, а то и вовсе врубал свой дальний.
Куда хуже обстоят дела, когда автовладелец решил самостоятельно установить в рефлекторную оптику ксеноновые лампы. Во-первых, это прямое изменение заводской конструкции автомобиля. А во-вторых, такая процедура требует пересмотра оптики целиком — ей нужны специальные линзы, автокорректор и омыватель. Однако, как правило, такие «тюнинговщики» не заморачиваются. Мало того, они забывают о том, что после установки, фары нужно отрегулировать. И это помимо того, что ксенон с цветовой температурой выше 5000к сам по себе начинает слепить и перестает светить, что особенно становится заметно в дождь.
Иногда вам может казаться, что вас пытаются ослепить. Однако такой эффект наступает в затяжном левом повороте. Все дело в том, что ближний свет настроен таким образом, чтобы правая фара максимально подсвечивала обочину. И в какой-то момент встречный автомобиль может вас начать слепить потому, как ваша машина будет незначительное время находиться в зоне действия его правой фары.
Дела обстоят хуже, если перед вами праворульный автомобиль, владелец которого не удосужился заменить или перенастроить фары. Этот будет гарантированно слепить на ближнем свете фар.
Впрочем, независимо от причины, по которой встречный транспорт вас ослепляет, есть один действенный метод борьбы с этой напастью. Для этого необходимо перевести взгляд на ближний к вам край обочины. Таким простым трюком удастся и дорогу контролировать, и избежать яркого пучка света в глаза.