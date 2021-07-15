Почему огнетушитель в автомобиле — бесполезный аксессуар

Огнетушитель объемом два литра должен быть в каждом автомобиле. Его наличие проверяют на техосмотре, и без этого «гаджета» диагностическую карту не получить. А может ли он помочь реально?

Напомним, что чаще всего огнетушители возят в багажнике. Поэтому, как только начинается пожар, водителю нужно выбежать из салона, открыть багажник, достать «огнеборца», добежать до капота (оттуда обычно и начинает пахнуть жареным) и попытаться потушить пожар.

Согласитесь, действий очень много. К тому же, в горячке водитель может забыть дернуть ручку открытия капота. Да и багажник не у всех машин открывается с кнопки. У некоторых клавиша расположена в салоне. Придется ковыряться и искать ключ, который может остаться в замке зажигания. Это — потерянное время, за которое автомобиль может полностью сгореть.

Не будем забывать о том, что любая машина вспыхивает всего за пару минут. Поэтому огнетушитель лучше всего возить под водительским креслом, но беда в том, что там нет крепежа. Добавим и то, что у ряда автомобилей под сиденьями расположены опционные ящики для мелочей. Так что места для крепления, получается, нет вовсе. Ну а незакрепленный огнетушитель в салоне может причинить немало бед. Ведь при резком торможении, баллон может попасть под педальный узел, а при аварии он просто будет летать по салону, рискуя причинить тяжелые травмы водителю и пассажирам.