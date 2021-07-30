Чем опасно путешествие на автомобиле с домашними животными

Животное в доме — это огромное счастье для детей и радость для взрослых. Маленькие пушистые генераторы настроения входят в жизнь людей, порой, настолько плотно, что их носят с собой по ресторанам и кафе, укладывают на отдельную кровать, у них своя особая диета, врачи и парикмахерские, и, конечно же, их повсюду возят с собой на автомобиле, в том числе и на отдых к морю.

Однако поездки на юг, когда пробеги могут достигать 4000—5000 км, сопряжены с некоторыми сложностями, когда в машине, помимо детей, есть питомец. О неудобствах путешествия с животными и о том, как их минимизировать поделились с «АвтоВзглядом» сами автовладельцы.

Так, по мнению участников опроса, инициированного специалистами «АвтоСпецЦентр», залогом успешного путешествия с животным в машине является одно условие — питомец не должен мешать и отвлекать от дороги. Об этом сообщили 98% автомобилистов. А между тем, двигаясь в потоке, можно часто наблюдать сидящих на коленях у водителей собачек и лежащих на передней панели кошек. При развитии опасной ситуации такое расположение любимого питомца может лишь усугубить ее. Поэтому более 70% опрошенных используют для перевозки животных багажник, который отделяют от салона специальными жесткими сетками, либо приобретают специальные сумки-переноски, оснащенные опциями дополнительного комфорта — кормушкой, поилкой и мини-лотком.

​Впрочем, не все пользуются багажником для перевозки питомцев в виду того, что место в нем достаточно ограничено, и его большую часть занимают сумки и чемоданы. В этом случае 13% респондентов размещают животных на заднем ряду сидений, используя специальные ремни безопасности для креплений isofix. Подобные ремни подбираются исходя из веса домашнего любимца.