Чем опасно путешествие на автомобиле с домашними животными

Животное в доме — это огромное счастье для детей и радость для взрослых. Маленькие пушистые генераторы настроения входят в жизнь людей, порой, настолько плотно, что их носят с собой по ресторанам и кафе, укладывают на отдельную кровать, у них своя особая диета, врачи и парикмахерские, и, конечно же, их повсюду возят с собой на автомобиле, в том числе и на отдых к морю.
Однако поездки на юг, когда пробеги могут достигать 4000—5000 км, сопряжены с некоторыми сложностями, когда в машине, помимо детей, есть питомец. О неудобствах путешествия с животными и о том, как их минимизировать поделились с «АвтоВзглядом» сами автовладельцы.
Так, по мнению участников опроса, инициированного специалистами «АвтоСпецЦентр», залогом успешного путешествия с животным в машине является одно условие — питомец не должен мешать и отвлекать от дороги. Об этом сообщили 98% автомобилистов. А между тем, двигаясь в потоке, можно часто наблюдать сидящих на коленях у водителей собачек и лежащих на передней панели кошек. При развитии опасной ситуации такое расположение любимого питомца может лишь усугубить ее. Поэтому более 70% опрошенных используют для перевозки животных багажник, который отделяют от салона специальными жесткими сетками, либо приобретают специальные сумки-переноски, оснащенные опциями дополнительного комфорта — кормушкой, поилкой и мини-лотком.
Впрочем, не все пользуются багажником для перевозки питомцев в виду того, что место в нем достаточно ограничено, и его большую часть занимают сумки и чемоданы. В этом случае 13% респондентов размещают животных на заднем ряду сидений, используя специальные ремни безопасности для креплений isofix. Подобные ремни подбираются исходя из веса домашнего любимца.
Когда в машине кошка или собака, то чистота и целостность салона находятся под угрозой. Если животное путешествует впервые, оно может нервничать, метаться по салону, пытаться выбраться или же протискиваются к открытому окну, чтобы дышать свежим воздухом. И здесь риск нанесения повреждений отделки салона вырастает в разы. Вдобавок ко всему, животных может укачивать, и на нервной почве они могут чаще обычного справлять нужду, делая это, естественно, где приспичит. В таких условиях далеко не уедешь, а впечатления от поездки останутся самыми неблагоприятными. Плюсом к счету за отдых добавляется ремонт и химчистка салона.
Чтобы избежать подобной нервотрепки 51% опрошенных используют для перевозки питомцев специальные резиновые накладки-чехлы на сиденья. А 39% и вовсе устраивают на заднем ряду гамаки для животных из экокожи. Впрочем, 10% автовладельцев отметили при этом, что данные аксессуары не долговечны, и требуют замены после одного сезона поездок.
У опытных собаководов и кошатников, конечно же, есть и свои лайфхаки, позволяющие сделать поездку с животным более комфортабельной. Так, например, чтобы питомца не начало тошнить, кормить его необходимо максимум за два часа до отправления. А чтобы любимец семьи был более спокоен, в поездку нужно собрать его любимые игрушки.
Если вы не доверяете своего питомца специализированным гостиницам или чужим людям, которые предоставляют услуги сиделки, то иного выхода, как взять животное с собой у вас нет. А потому стоит позаботиться не только о своих безопасности и комфорте, но и о безопасности и комфорте своего питомца. И тогда ваше совместное путешествие оставит только самые приятные воспоминания.