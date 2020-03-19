Зачем при буксировке автомобиля на трос кладут куртку

Редко, когда внедорожные «покатушки» обходятся без засевшего внедорожника. По мнению многих автовладельцев, «вездеходы» для того и созданы, чтобы форсировать дороги, которые у любых других людей принято называть направлениями. Так что засадить автомобиль для «джипера» — вполне житейское дело.

Но от того, что авто может застрять где-нибудь по дороге на дачу или даже в сугробе у родного подъезда, никто не застрахован. Если лопата не помогла, то выход один — тянуть, прицепив тросом к другому автомобилю. И здесь нужно не забыть положить на стропу так называемый успокоитель троса или его еще называют тросогаситель.

Именно в качестве этого нехитрого приспособления зачастую выступает куртка желательно с чем-нибудь увесистым в карманах или старое покрывало. Потому что они больше всего подходят для этих целей из тех предметов, что оказываются под рукой.