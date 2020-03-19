Зачем при буксировке автомобиля на трос кладут куртку

Редко, когда внедорожные «покатушки» обходятся без засевшего внедорожника. По мнению многих автовладельцев, «вездеходы» для того и созданы, чтобы форсировать дороги, которые у любых других людей принято называть направлениями. Так что засадить автомобиль для «джипера» — вполне житейское дело.
Но от того, что авто может застрять где-нибудь по дороге на дачу или даже в сугробе у родного подъезда, никто не застрахован. Если лопата не помогла, то выход один — тянуть, прицепив тросом к другому автомобилю. И здесь нужно не забыть положить на стропу так называемый успокоитель троса или его еще называют тросогаситель.
Именно в качестве этого нехитрого приспособления зачастую выступает куртка желательно с чем-нибудь увесистым в карманах или старое покрывало. Потому что они больше всего подходят для этих целей из тех предметов, что оказываются под рукой.
Все дело в том, что на рывке может произойти обрыв троса, либо ломается его крепление. Тогда оборванный конец, а в худшем случае еще и с тем самым тяжелым крепежом, обломком крюка или карабина полетит с огромной скоростью. И может попасть в автомобиль, серьезно его повредив.
Такие «снаряды» легко пробивают насквозь лобовое стекло, пластик бампера и даже металлические кузовные детали. Но если автомобиль можно починить, то попадание отлетевшего троса в человека заканчивается трагедией. И такие несчастные случаи, увы — не редкость.
Суть действия успокоителя (гасителя) тросов проста. Он, как можно понять из названия, гасит скорость лопнувшего каната, веревки или стропы, принимая на себя часть энергии за счет веса и парусности. Иногда используют просто грузы, обходясь без фуфаек, например, канистры с «незамерзайкой». Но, некоторые специалисты могут поспорить с этим решением, потому как небольшие грузы тоже могут улететь вслед за тросом.
Кстати, в наш продвинутый век в магазине можно приобрести специально изготовленный успокоитель. Полезный аксессуар обойдется от 700 рублей и выше. Но использовать тросогаситель тоже следует с умом, не забывая о правилах безопасности.
Опытные драйверы рекомендуют вешать два приспособления: по одному ближе к каждому концу троса. Кроме того, лучше цепляться к задней части авто как буксира, так и застрявшей машины: если все-таки прилетит, то не в «лобовуху», за которой сидит водитель. И в любом случае, в радиусе, равном 1,5 длины троса, не должно быть людей.