Почему в сильную метель вредно отказываться от поездок на машине

Если вы оставляете свой автомобиль у подъезда из-за того, что идет сильный снег, можно вас поздравить: для машины это не подарок. Дело в том, что снег при помощи ветра способен проникать практически в любые щели. В том числе — и в подкапотное пространство. Когда мотор работает, там тепло и снежинки почти мгновенно тают и испаряются. Если же авто простаивает на парковке, ничто не мешает снегу в больших количествах скапливаться в полостях под капотом. Если поднять его крышку после сильной метели, иной раз можно обнаружить, что все внутреннее пространство покрыто мини-сугробами.
Лежащими, в том числе и на частях электросистемы: аккумуляторной батарее, генераторе, проводах… Это очень не полезно для АКБ. Дело в том, что при последующей оттепели снежные наносы под капотом начинают таять. Влажный снег и образующаяся вода создают спонтанные электрические соединения, в том числе между клеммами аккумулятора, способствуя его быстрому разряду. Именно поэтому после сильного снегопада рекомендуется, не дожидаясь повышения температуры, завести мотор и прогреть двигатель.
Негативный эффект от простоев машины в снегопады касается и самого водителя. Когда он сознательно избегает садиться за руль в такую погоду, это приводит к тому, что автолюбитель, фактически, теряет навык адекватного вождения машины по скользкой дороге, покрытой льдом и снежным накатом. Многие объясняют такое свое поведение нежеланием попасть в аварию. При этом они забывают, что рано или поздно придется таки поехать по снежной или ледяной зимней дороге в плотном потоке. Не имея наработанных навыков зимнего вождения, в подобных условиях попасть в ДТП — раз плюнуть.
Еще один минус от отказа от езды на собственной машине в снегопад касается жителей больших городов, включая Москву. Да, дорожные заторы в такие периоды для мегаполисов характерны. Но общественный транспорт в это же время становится особенно опасным для здоровья. Москвичи, отказывающиеся от поездок на машинах из-за очередного «снегопада века», каждый раз выкладывают потом в соцсетях видео с толпами людей на станциях метрополитена, скученно ждущих поездов. В условиях пандемии коронавируса такие стояни плечом к плечу тысяч людей — самое то для распространения инфекции. В общем, со всех точек зрения, езда на машине в снегопад предпочтительнее ее простоя на парковке.