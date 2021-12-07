Почему в сильную метель вредно отказываться от поездок на машине

Если вы оставляете свой автомобиль у подъезда из-за того, что идет сильный снег, можно вас поздравить: для машины это не подарок. Дело в том, что снег при помощи ветра способен проникать практически в любые щели. В том числе — и в подкапотное пространство. Когда мотор работает, там тепло и снежинки почти мгновенно тают и испаряются. Если же авто простаивает на парковке, ничто не мешает снегу в больших количествах скапливаться в полостях под капотом. Если поднять его крышку после сильной метели, иной раз можно обнаружить, что все внутреннее пространство покрыто мини-сугробами.

Лежащими, в том числе и на частях электросистемы: аккумуляторной батарее, генераторе, проводах… Это очень не полезно для АКБ. Дело в том, что при последующей оттепели снежные наносы под капотом начинают таять. Влажный снег и образующаяся вода создают спонтанные электрические соединения, в том числе между клеммами аккумулятора, способствуя его быстрому разряду. Именно поэтому после сильного снегопада рекомендуется, не дожидаясь повышения температуры, завести мотор и прогреть двигатель.