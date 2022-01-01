Как с помощью старых шин повысить проходимость автомобиля в снегу

Что такое автомобильная «авоська», сейчас мало кто знает. Между тем, раньше водители часто пользовались таким «гаджетом», особенно когда снегом просто заваливало. Принцип работы «авоськи» был описан еще во времена СССР в одном из популярных технических журналов. Сегодня пора вспомнить старые проверенные решиния.
Такие «авоськи» делают из старых покрышек, которые могут быть вообще «лысыми». Важно только, чтобы борта были крепкими, без повреждений, грыж и порезов.
В протекторной части покрышки пробойником или скальпелем вырезают отверстия. В итоге получается подобие крупных грунтозацепов, которые есть у тракторных шин. После из покрышки удаляют завулканизированные в борта проволочные кольца. В итоге, старая шина становится гибкой и по своему рисунку очень напоминает хозяйственную авоську. Осюда и название.
Пару таких «авосек» нужно натянуть на шины, которые стоят на ведущей оси автомобиля. Для этого необходимо снять колеса, стравить воздух в шинах и начать процесс монтажа. Скажем сразу, он непростой и требует сноровки. Для облегчения работы используют монтажную лопатку.
После монтажа и накачки основной шины воздухом, получаем двухслойную покрышку с очень глубоким протектором, который и позволяет грести в снежной каше. А если снег очень глубокий, можно спусить колеса и подолжить под перемычки «авоськи» куски швеллера. Так легковой автомобиль превратиться в трактор и проедет даже по самому лютому бездорожью.
Но миновав трудный участок, швеллеры нужно снять, потому как по асфальту на такой конструкции ездить опасно. А вот сами «авоськи» можно не снимать. При этом помните, что управляемость на таких двухслойных покрышках будет иной, нежели без них.