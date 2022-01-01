Как с помощью старых шин повысить проходимость автомобиля в снегу

Что такое автомобильная «авоська», сейчас мало кто знает. Между тем, раньше водители часто пользовались таким «гаджетом», особенно когда снегом просто заваливало. Принцип работы «авоськи» был описан еще во времена СССР в одном из популярных технических журналов. Сегодня пора вспомнить старые проверенные решиния.

Такие «авоськи» делают из старых покрышек, которые могут быть вообще «лысыми». Важно только, чтобы борта были крепкими, без повреждений, грыж и порезов.

В протекторной части покрышки пробойником или скальпелем вырезают отверстия. В итоге получается подобие крупных грунтозацепов, которые есть у тракторных шин. После из покрышки удаляют завулканизированные в борта проволочные кольца. В итоге, старая шина становится гибкой и по своему рисунку очень напоминает хозяйственную авоську. Осюда и название.