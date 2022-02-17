Как движение враскачку помогает избежать поломок

Не забудьте при этом отключить систему стабилизации. В снегу она будет мешать. Электроника начнет подтормаживать колеса, а в сугробе этого не нужно. Основная сложность здесь в том, что на многих машинах «антибукс» полностью не отключается. Либо включается сам, когда скорость превышает 40 км/ч. Поэтому придется хитрить. Можно играть газом так, чтобы стрелка спидометра не залетала выше отметки 40 или временно выдернуть предохранитель. Но выбравшись из снега, не забудьте поставить его обратно, иначе не будут работать ABS и другие системы безопапсности, что может закончиться аварией.

Если у машины «автомат», то применить приемы которые описаны выше не получиться. Причина в том, что у такой трансмиссии нельзя быстро переключать передачи. Тем не менее, машину все равно можно раскачать, но делать это надо по-другому.

Для начала слегка нажимаем газ, но чтобы не было пробуксовки. Автомобиль немного трогается вперед и откатывается назад. Теперь нужно поймать ритм и снова нажать газ. Так автомобиль и станет раскачиваться. Конечно, выбраться таким способом получиться не так быстро, как на «механике», зато фрикционы в коробке передач останутся целы.