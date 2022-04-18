Как долго можно ездить на «докатке»

«Докатка» вместо полноценного запасного колеса сегодня не редкость. Так автопроизводители снижают свои затраты, повышая прибыль. С другой стороны, «докатка» — это меньший вес и меньший размер. Да и до шиномонтажа доехать с помощью такого колеса-костыля — более, чем достаточно. Но бывают ситуации, когда ехать до ремонтной мастерской приходится не одну сотню километров.
И здесь многие автомобилисты задаются вопросом: а сколько вообще можно ездить на «докатке», чтобы это было безопасным?
НА КАКУЮ ОСЬ СТАВИТЬ?
Для начала давайте разберемся, что такое «докатка». А это фактически запасное колесо, однако размер штампованного диска и самой шины, надетой на него, отличается от рабочих колес, установленных на автомобиль. Найти «докатку» можно в моделях европейских автопроизводителей. У них же вместо хоть какого-нибудь запасного колеса и вовсе может лежать ремкомплект. Чего не скажешь про азиатские марки. Эти комплектуют свои машины полноценной «запаской», что в наших широтах и с нашим качеством дорожного полотна намного предпочтительнее.
Впрочем, каким бы запасное колесо ни было, оно всегда летнее. Если на вашем автомобиле пробито одно колесо, и ему требуется ремонт, то любое колесо, лежащее в багажнике (если, конечно, вы не меняете на зиму и его) является «докаткой». Поверьте, узреть разницу в поведении автомобиля на трех зимних колесах и одном летнем для вас не составит труда, каким бы ни был уровень вашей водительской подготовки. Собственно, поэтому «докатку» рекомендуется устанавливать на заднюю ось. И зимой это правило категорично, даже несмотря на то, что придется повозиться, перебрасывая колеса с переда на зад.
КАК ЕХАТЬ И СКОЛЬКО ПРОТЯНЕТ?
А теперь о том, сколько же можно проехать на «докатке». Давайте, сперва, рассмотрим ее повнимательнее. Худощавое недоколесо имеет меньшую площадь сцепления в пятне контакта покрышки с дорогой; иной, отнюдь, не эффективный протектор; «докатка» не такая прочная, как обычная шина, и довольно быстро истирается (снова экономия).
Все эти недостатки, безусловно, влияют и на управляемость, и на расход, и на снижение эффективности торможения, и негативно на подвеску автомобиля, что главное, на безопасность как водителя, так и других участников движения. И именно поэтому на колесе-костыле всегда написана скорость, при которой допустимо его использование. Как правило это 50—80 км/ч. Что вполне достаточно для того, чтобы доехать до ближайшей сервисной станции.
Что касается расстояний, то при соблюдении правил безопасного использования «докатки» на ней можно проехать не один десяток, и даже, если того требует ситуация, сотню километров. Однако нужно всегда следить за состоянием колеса, избегать превышения скоростного режима, указанного на нем, не лихачить и помнить о том, что это худощавое колесо в вашем багажнике исключительно для временного использования.
Впрочем, наиболее оптимальным вариантом будет заменить «докатку» на полноценное запасное колесо. В этом случае головной боли у водителя будет намного меньше. Главное, при смене резины, не забывать включить «запаску» в ротацию, чтобы не получилось так, что четыре колеса на вашем автомобиле стерты и поношены, а то, что в багажнике — в идеальном состоянии.