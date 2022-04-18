Как долго можно ездить на «докатке»

КАК ЕХАТЬ И СКОЛЬКО ПРОТЯНЕТ?

А теперь о том, сколько же можно проехать на «докатке». Давайте, сперва, рассмотрим ее повнимательнее. Худощавое недоколесо имеет меньшую площадь сцепления в пятне контакта покрышки с дорогой; иной, отнюдь, не эффективный протектор; «докатка» не такая прочная, как обычная шина, и довольно быстро истирается (снова экономия).

Все эти недостатки, безусловно, влияют и на управляемость, и на расход, и на снижение эффективности торможения, и негативно на подвеску автомобиля, что главное, на безопасность как водителя, так и других участников движения. И именно поэтому на колесе-костыле всегда написана скорость, при которой допустимо его использование. Как правило это 50—80 км/ч. Что вполне достаточно для того, чтобы доехать до ближайшей сервисной станции.

Что касается расстояний, то при соблюдении правил безопасного использования «докатки» на ней можно проехать не один десяток, и даже, если того требует ситуация, сотню километров. Однако нужно всегда следить за состоянием колеса, избегать превышения скоростного режима, указанного на нем, не лихачить и помнить о том, что это худощавое колесо в вашем багажнике исключительно для временного использования.

Впрочем, наиболее оптимальным вариантом будет заменить «докатку» на полноценное запасное колесо. В этом случае головной боли у водителя будет намного меньше. Главное, при смене резины, не забывать включить «запаску» в ротацию, чтобы не получилось так, что четыре колеса на вашем автомобиле стерты и поношены, а то, что в багажнике — в идеальном состоянии.