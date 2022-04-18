Народные лайфхаки, как уберечь автомобиль от кражи колес

Случаи кражи автомобильных колес существенно увеличились. Виной тому стали санкции и разрывы цепочек поставок. Крайними, естественно, стали обычные люди, которым теперь приходится решать сразу три проблемы: найти запчасть в условиях дефицита, выросшая в разы стоимость на расходники и запчасти и участившиеся случаи воровства.

Под прицел злоумышленников сходу попали сразу несколько категорий автозапчастей. И все они, при наличии определенных навыков, знаний и инструмента, довольно легко демонтируются.

Так, свои насиженные места в машине покидают фары, фонари, зеркала заднего вида, бамперы, и, конечно же, колеса. Последние могут быть, как разобраны злоумышленниками на шины и диски, и проданы по отдельности. Так и при наличии покупателя, уйти к новому владельцу в сборе. Впрочем, как бы то ни было, легче от этого законопослушным гражданам не становится. На их голову, помимо обслуживания и ремонта автомобиля, сваливается и поиск новых колес. А с учетом увеличившегося ценника на них и дефицита, сделать это теперь не так-то и просто.

И здесь возникает логичный вопрос: а как защитить колеса от кражи?