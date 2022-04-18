Народные лайфхаки, как уберечь автомобиль от кражи колес

Случаи кражи автомобильных колес существенно увеличились. Виной тому стали санкции и разрывы цепочек поставок. Крайними, естественно, стали обычные люди, которым теперь приходится решать сразу три проблемы: найти запчасть в условиях дефицита, выросшая в разы стоимость на расходники и запчасти и участившиеся случаи воровства.
Под прицел злоумышленников сходу попали сразу несколько категорий автозапчастей. И все они, при наличии определенных навыков, знаний и инструмента, довольно легко демонтируются.
Так, свои насиженные места в машине покидают фары, фонари, зеркала заднего вида, бамперы, и, конечно же, колеса. Последние могут быть, как разобраны злоумышленниками на шины и диски, и проданы по отдельности. Так и при наличии покупателя, уйти к новому владельцу в сборе. Впрочем, как бы то ни было, легче от этого законопослушным гражданам не становится. На их голову, помимо обслуживания и ремонта автомобиля, сваливается и поиск новых колес. А с учетом увеличившегося ценника на них и дефицита, сделать это теперь не так-то и просто.
И здесь возникает логичный вопрос: а как защитить колеса от кражи?
Под пристальным вниманием автоворов, естественно, автомобили с новенькими шинами. А если они надеты на оригинальные диски, то украсть — милое, а главное, минутное дело. К слову, для того, чтобы разуть машину профессионалам потребуется не более 10 минут. А при работе командой — и того меньше. И как же с этим бороться?
Наиболее распространенный метод борьбы с кражей колес — установка болтов-секреток. Это такие болты, для закручивания и отвинчивания которых требуется специальная насадка на баллонный ключ. Без нее открутить «секретку» практически нереально.
Рисунок головки болта-секретки может быть разнообразный. Это и многогранники; и звездочка с особым размером лучей; и скрытая головка, рабочие грани которой утоплены в абсолютно гладки контур. Такую обычным газовым ключом не сорвать. А чтобы открутить этот болт потребуется так называемый внутренний ключ. В общем, видов болтов с секретом великое множество.
И все же «секретки» — это не решение всех проблем. У тех, кто профессионально занимается воровством, на каждый «хитрый» болт найдется решение. Точнее этих решений целый чемоданчик. Если ваши колеса кому-то приглянулись, то их обязательно своруют. Сперва, злоумышленники исследуют болты-секретки, чтобы наверняка подобрать нужный инструмент. А далее, увести колеса — вопрос времени. Неподатливую «секретку» могут даже выломать, предварительно открутив все болты. Но как же быть, если уберечь колеса таким образом не представляется возможным?
Способы есть. Во-первых, наиболее надежный из них — ставить машину на платной парковке. Камеры, охрана, огороженная территория — все это существенно снижает риск того, что вы останетесь без колес.
Однако если нужда заставляет вас бросать автомобиль в самых разнообразных местах, то делать это нужно правильно. Например, при подборе места для парковки, предпочтение нужно отдавать тому, где есть хорошее освещение, а также офисные здания или магазины, оснащенные камерами. При этом наилучшим вариантом будут парковочные места с высоким бордюром. Прижав одну сторону машины к такому бордюру, вы лишаете злоумышленников возможности подставить под днище домкрат. Таким образом, хотя бы два колеса останутся на месте. А то и вовсе все, потому как некомплект колес, во-первых, вызывает вопросы у покупателя, а во-вторых, попросту мало кому нужен.
Наличие табличек в машине о скрытом видеонаблюдении также может спасти жизнь вашим колесам. Однако лучше всего, если вместо липовых табличек и муляжей видеорегистраторов, в машине действительно будет установлена камера, а еще лучше — хорошая, а главное, чувствительная сигнализация с обратной связью.
Защита колес требует комплексных решений. Потому постарайтесь уделить внимание им всем. Поставьте хорошие дорогие болты-секретки с защитой от выкручивания разводными и газовыми ключами, а также силовыми отвертками (а лучше два разных набора «секреток»). Установите качественную сигнализацию с обратной связью и всевозможными датчиками. Ставьте машину в хорошо освещенных местах и там, где есть камеры. Берегите свое существенно подорожавшее имущество.