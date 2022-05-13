Что делать, если у водителя в дороге случился инфаркт или инсульт

Боль за грудиной, беспокойство, изменение цвета кожного покрова на губах и пальцах, боль в области живота и холодный пот — все это может говорить о предынфарктном состоянии человека. Онемение же конечностей, боль в голове, потеря памяти, слуха и координации — инсульт. Если вы наблюдаете эти симптомы у водителя, то следует действовать незамедлительно.
Перво-наперво нужно как можно быстрее прекратить всякое движение по автодороге, и включив аварийную сигнализацию, съехать на обочину. Когда транспортное средство неподвижно, нужно освободить водителя от ремня, и сдавливающих элементов одежды, и уложить его в горизонтальное положение. При этом следует открыть настежь все окна и двери в машине для доступа кислорода. Обязательно следует позвонить в скорую помощь, даже если симптомы прекратили проявляться спустя пару-тройку минут. Садиться за руль водителю в таком состоянии больше не стоит.
При симптоматике инфаркта рекомендуется выпить таблетку аспирина, который действует, как кроверазжижающее. Таким образом можно снизить риск образования тромбоза. Под шею больного следует подложить подушку или валик, скатанный из одежды. Ни в коем случае не следует паниковать, пугая тем самым пострадавшего. Если есть возможность измерить давление, то лучше сделать это. При высоких показателях я можно дать нитроглицерин. А также успокаивающие средства.
И ни в коем случае нельзя продолжать движение, потому как риск попасть ДТП с водителем, у которого идет развитие инфаркта, крайне высок. Вины же за создание аварийной ситуации с инфарктника никто не снимет. Особенно, если будет доказано, что он продолжил движение во время приступа.
При симптомах инсульта также срочно нужно вызвать бригаду скорой помощи. Водителя же следует уложить набок и подложить под голову подушку или валик. Это делается в связи с тем, что при остром развитии инсульта у человека может наступить паралич различных органов. Таким образом, исключается западание языка или попадание слюны и пены в дыхательные пути. Перемещать больного, давать нашатырь, трясти, разжимать сведенные судорогой руки и ноги — нельзя. В случае потери пульса, необходимо сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
Увы, но это максимум, чем можно помочь людям с подобными приступами до прибытия кареты скорой помощи. В качестве же рекомендации автомобилистам, переболевшим ковидом, хочется посоветовать провести ревизию автомобильной аптечки и внимательно следить за своим здоровьем даже спустя время после болезни.
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