В Приморье открывается завод по переработке автомобилей

«Участок обеспечен водоснабжением и водоотведением. Ведется работа по подведению электросетей и газа, устройству ливневой канализации и подъездной дороги», — цитирует управляющего директора корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергея Скалия ИА Regnum.

Он также отметил, что проект «ТерминаТОР» реализуется российскими предпринимателями в партнерстве с японским бизнесом, для которого ТОР «Надеждинская» как раз оказалась привлекательнее японских и прочих инвестплощадок'. Напомним, что стоить завод отечественной ГК «Сумотори» помогает компания Arai Shoji Co. Ltd.

Свободная таможенная зона, обустройство которой завершилось на днях, позволит оснастить предприятие современным оборудованием, поставлять машины для переработки без пошлин, а также реализовывать в России то, что получилось на выходе (стекло, пластик, металл, запчасти), по минимальным ставкам.

Ожидается, что «ТерминаТОР», способный «переваривать» около 8000 автомобилей в год, запустится во втором квартале 2023 года.