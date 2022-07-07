7 причин, почему нельзя заправлять машину до полного бака

Автомобильным экспертом сегодня, похоже, может выступить каждый, кто хотя бы раз сидел за рулем. Ну а если ты прошел советскую шоферскую школу, то в этом случае вполне заслуженно можно наречь себя дважды экспертом Советского Союза, России и всея автомобильной Руси. И распространять всяческую чепуху, которая к современным автомобилям никакого отношения не имеет.
К примеру, некоторые автовладельцы считают, что подавальщики заправочных пистолетов вполне себе могут позволить слить пару литров бензина, если их попросили залить полный бак. Давайте отнесем эту ерунду к фобиям. Если вам показалось, то вы всегда можете пожаловаться старшему АЗС, который легко может проверить ваши подозрения по камерам наблюдения. Или перекреститься…
А если по существу, то слить топливо налево можно при заправке любого количества бензина. Вот только какой смысл рисковать тому, кто будет этим заниматься? Если уж сливать, то по-крупному, как это делают нечистые на руку АЗС. Они попросту не доливают. Но и их можно поймать буквально, попросив заполнить мерную тару. Поверьте, за пару литров никто стараться не будет.
Миф про то, что с полным баком машина едет быстрее и гораздо лучше управляется, также не выдерживает критики. Автопроизводители закладывают в характеристики машины вес полного бака бензина, и поэтому заполнение его до краев, никак особо не влияет ни на динамику, ни на управляемость. А вот перегруз в багажном отсеке и заполненный пассажирами салон — влияет. И на динамику, и на управляемость, и на комфорт подвески.
Полный бак топлива привлечет воров. Ну не смешно? Это в советском автопроме бензин можно было слить довольно легко. Современные же автомобили оснащены горловиной топливного бака сложной формы. А чтобы добраться до нее, сперва, нужно открыть лючок бензобака, который запирается вместе с дверями и багажной крышкой при помощи центрального замка. К тому же воришка топлива должен знать наверняка, на что он идет. А это означает то, что он должен был каким-то образом следить за своей жертвой. Не слишком ли сложная схема разжиться?
При полном баке бензин может испаряться. Вопрос: как и куда? В герметичном баке с плотно закрытой крышкой топливо не денется никуда от слова «совсем». А вот если есть повреждения в топливной системе, то в этом случае горючка может улетучиваться. Но тогда, какая разница полный бак или полупустой?
Из-за полного бака может произойти возгорание. «Знатоки» говорят, что топливо может выплеснуться, и каким-то чудным образом воспламениться. И в этом виновата физика — топливо имеет свойство расширяться. Начнем с того, что при исправной крышке топливной горловины, даже если горючее влито под завязку, никуда не денется. К тому же, если заправочный пистолет отстрелился, то это означает, что в горловине еще есть запас свободного пространства, которого вполне достаточно для расширения топлива в залитом полностью баке.
Ну, и не забываем, что во время движения машина расходует топливо. И проехав несколько километров, в баке уже не будет столько же горючего, сколько было залито на АЗС. Так что если что-то и загорится, то это только из-за беспечности автовладельца и неисправности топливной системы.
Но есть и реальные недостатки полного бака. Так, например, у машины при серьезной аварии риск возгорания увеличивается в разы. Если заправится, что называется, до полного на неизвестной АЗС топливом сомнительного качества, то кроме, как букета проблем ничего не получишь. Старые автомобили имеют одну особенность — при заправке до полного бака в их системе топливоснабжения есть риск образования вакуума. А это прямой путь к поломке бензонасоса.
Как видно, причин ограничить граждан с заправкой до полного бака можно придумать массу, достаточно вспомнить рассказы обитателей гаражей из СССР. А за правду можно и схлопотать. Поэтому и придумывают для нас красивую историю про то, как плохо ездить с полным баком топлива.