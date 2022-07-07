7 причин, почему нельзя заправлять машину до полного бака

Автомобильным экспертом сегодня, похоже, может выступить каждый, кто хотя бы раз сидел за рулем. Ну а если ты прошел советскую шоферскую школу, то в этом случае вполне заслуженно можно наречь себя дважды экспертом Советского Союза, России и всея автомобильной Руси. И распространять всяческую чепуху, которая к современным автомобилям никакого отношения не имеет.

К примеру, некоторые автовладельцы считают, что подавальщики заправочных пистолетов вполне себе могут позволить слить пару литров бензина, если их попросили залить полный бак. Давайте отнесем эту ерунду к фобиям. Если вам показалось, то вы всегда можете пожаловаться старшему АЗС, который легко может проверить ваши подозрения по камерам наблюдения. Или перекреститься…

А если по существу, то слить топливо налево можно при заправке любого количества бензина. Вот только какой смысл рисковать тому, кто будет этим заниматься? Если уж сливать, то по-крупному, как это делают нечистые на руку АЗС. Они попросту не доливают. Но и их можно поймать буквально, попросив заполнить мерную тару. Поверьте, за пару литров никто стараться не будет.