Дикая вещь: почему водитель сам «убавляет музыку», двигаясь задним ходом

Мозг человека устроен таким образом, что хотим мы этого или нет, но он активно реагирует на внешние раздражители. В частности на такие, как музыка в авто, которая уже давно стала неотъемлемым атрибутом современной машины. Добавляя автомобилю комфорта и премиальности, обладая эффектом вовлечения, она легко навязывает нам определенные эмоции, а следовательно — и мысли. И хотя мы в состоянии одновременно выполнять несколько дел, ресурсы серого вещества не безграничны. Чем громче музыка — тем большим раздражителем она оказывается. Что, увы, может привести к серьезному отвлечению внимания водителя. Но и это еще не все.

Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, что по звукам, издаваемым т/с, можно понять не только степень его исправности, но и тип дорожного покрытия, наличие или отсутствие скольжений. Даже коэффициент сцепления с дорогой. Кроме того, звуки издают и другие участники движения. Так что слушая громкую музыку, мы лишаем себя большого объема полезной информации, незаметно для себя оказываясь в состоянии изоляции от внешнего мира.

Конечно, остаются еще и глаза. Однако их проблема — в ограниченном поле зрения. И мы запросто можем не увидеть то, что вполне могли бы услышать. Например, обгон другим автомобилем из мертвой зоны. Или подъезжающего мотоциклиста. Есть и другая проблема.