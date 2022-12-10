Дикая вещь: почему водитель сам «убавляет музыку», двигаясь задним ходом

Мозг человека устроен таким образом, что хотим мы этого или нет, но он активно реагирует на внешние раздражители. В частности на такие, как музыка в авто, которая уже давно стала неотъемлемым атрибутом современной машины. Добавляя автомобилю комфорта и премиальности, обладая эффектом вовлечения, она легко навязывает нам определенные эмоции, а следовательно — и мысли. И хотя мы в состоянии одновременно выполнять несколько дел, ресурсы серого вещества не безграничны. Чем громче музыка — тем большим раздражителем она оказывается. Что, увы, может привести к серьезному отвлечению внимания водителя. Но и это еще не все.
Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, что по звукам, издаваемым т/с, можно понять не только степень его исправности, но и тип дорожного покрытия, наличие или отсутствие скольжений. Даже коэффициент сцепления с дорогой. Кроме того, звуки издают и другие участники движения. Так что слушая громкую музыку, мы лишаем себя большого объема полезной информации, незаметно для себя оказываясь в состоянии изоляции от внешнего мира.
Конечно, остаются еще и глаза. Однако их проблема — в ограниченном поле зрения. И мы запросто можем не увидеть то, что вполне могли бы услышать. Например, обгон другим автомобилем из мертвой зоны. Или подъезжающего мотоциклиста. Есть и другая проблема.
Вы, конечно, сталкивались с ситуацией, когда рядом вами взрывалась петарда. Инстинктивно ваша голова сразу поворачивалась в сторону громкого звука. А с инстинктами бороться трудно. И когда мощная музыкальная система пытается «взорвать» автомобиль изнутри, вдавливая ваши барабанные перепонки внутрь черепа, вам приходится на уровне подсознания бороться с инстинктивными попытками отвлечься от управления авто.
Опасность музыки заключается еще и в ее эмоциональном восприятии. Она может незаметно настроить вас на агрессивную езду. Или сделать благодушно спокойным и не готовым к активным действиям. И плохо то, что на фоне такой эмоциональной подстройки человек редко понимает, что его безопасность оказалась под пагубным влиянием информационно-развлекательной системы.
Впрочем, инстинкт самосохранения не дремлет. Когда условия вождения становятся явно опасными, он пытается достучаться до вашего сознания. Возникает тревожность. И тут вы все-таки убавляете громкость музыкальной системы или вообще ее выключаете. Причем чаще всего — при попытке движения задним ходом. И это совсем не связано с тем, что мы хотим услышать характерный хруст дорогого бампера своего железного коня.
Просто движение задним ходом тяжело дается даже опытным водителям, и таким образом они пытаются упростить свою задачу, снизив нагрузку на мозг. Ведь двигаясь назад, мы уже не полагаемся на рефлексы. Мы пытаемся старательно обдумать каждое действие, решая сложную геометрическую задачу, как втиснуть 4-метровый автомобиль в парковочную ячейку длиной 3 метра 80 сантиметров.
Кстати говоря, зная об этой особенности человека, разработчики современных авто принудительно уменьшают громкость информационно-развлекательной системы во время парковки. И не только для того, чтобы вы слышали сигналы парктроников.
ИНыми словами, портал «АвтоВзгляд» не рекомендует при управлении машиной слушать громкую и, тем более, агрессивную музыку. Уровень звука мультимедийки не должен мешать воспринимать общую картину движения автомобиля. А если условия вождения становятся напряженными, то громкость стоит убавить или совсем выключить радио.