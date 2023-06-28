Почему в Европе начинающих водителей учат открывать дверь правой рукой

Чудны дела твои, Господи! Ну кто в трезвом уме и твердой памяти согласится открывать дверь дальней рукой? Логично ведь воспользоваться правой, если «портал в мир» находится справа, и, естественно, левой, если дверь слева. Вроде и ручка удобно расположена, и вылезать вполне комфортно. Но европейцы еще в автошколах учат, что открывать надо другой рукой и вылезать лицом в проем. Зачем? И, что самое главное, может ли эта информация быть полезной для нас, россиян? Еще как может.
Дело в том, что Россия только вступает на узкую дорожку морального разложения, именуемую «самокат/велосипед/моноколесо», по которой урбанисты, упорно игнорирующие ПДД, на огромной скорости мчатся в одном потоке с машинами. Они и пешеходы, и водители одновременно, но у них нет регистрационного знака для идентификации нарушителя и дальнейшей отправки «письма счастья» или «прав», подлежащих изъятию. Поэтому у СИМщика страхов нет, а отсюда уже все плачевные последствия.
Зато страхов предостаточно у водителя, в чей автомобиль в любой момент на высокой скорости может въехать «технопешеход». Возмещение ущерба по полису страхования? Да какой там — выйти бы из ситуации невиновным, а то ведь напишут в постановлении «наезд» и разбирайся потом в суде, кто на кого. И если в России решение этой проблемы пока не нащупали, то в Европе, где костер уже как следует разгорелся, начали принимать меры.
А какие меры можно принять? Вестимо, напугать водителей еще больше. Например, заставить их вылезать из машины, толкая дверь «неудобной» рукой, ведь в таком положении тело поворачивается и открывается наилучший обзор на дорогу. То есть шансы, что рулевой заметит мчащегося велосипедиста, самокатчика или моноколесника и не распахнет «калитку» прямо перед его носом, гораздо выше.
Шутки шутками, но появление на дороге нового участника движения должно отразиться не только в ПДД, но и в умах водителей, которые отныне вынуждены чаще смотреть по сторонам. Притом не только во время поездки, но и на выходе из машины. Ведь на дороге образовалась новая угроза, а регулировать ее пока некому. Уж лучше открывать дверь дальней рукой и лишний раз оглядываться, чем потом долго судиться в призрачной надежде вернуть деньги за ремонт.
А если это кажется совсем неудобным и даже невозможным, то можно приучить себя хотя бы внимательно смотреть перед выходом в боковое зеркало — это тоже снизит риски глупой аварии.