Зачем дальнобойщики выдергивают на ходу предохранители

«Головастик» — он же седельный тягач — крайне мощная машина, способная «надрать» большинство легковушек. Да и за штурвалом большегруза обычно сидит «парень со скиллом», хотя бывают, конечно, и исключения. Медленный обгон — не экономия топлива и не повод позлить снующих вокруг «гражданских». Причины иные.

Во-первых, грузовик резких движений не прощает, там другой центр тяжести и оттого совсем другие маневры. А во-вторых — и это, наверное, даже важнее — у большегрузов стоит ограничитель скорости: водитель просто не может резво разогнаться. Но порой это необходимо. И тогда дальнобойщики выдергивают предохранитель из блока, расположенного обычно на торпедо, прямо под правой рукой — такой вот простой способ обойти «лимитер» и совершить необходимый маневр.

Наблюдая на трассе очередной обгон длинномера, стоит держать в голове не только свое желание скорее добраться до места назначения или получить наслаждение от управления автомобилем, но и возможности своих «коллег по потоку». Далеко не все умеют «в быструю езду», но еще большее число водителей просто не хотят рисковать. И правильно делают, ведь на кону не только деньги и время, но и здоровье. Не забывайте: дорога любит умных.