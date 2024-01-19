Зачем дальнобойщики выдергивают на ходу предохранители

Только-только отгремели новогодние каникулы, во время которых многие ездили за город, путешествовать или к родне в другие регионы. Естественно, в программе была магистраль, а там обязательно встречались многочисленные фуры: логистика сейчас правит миром, а «сухопутные корабли» — ее неотъемлемая часть. Увы, далеко не каждый водитель легковушки хоть на толику малую представляет сложность управления грузовиком-длинномером, оттого на дорогах часто происходят неприятности.
То залезет «мелочь» в мертвую зону, не осознавая, что ее просто не видно из кабины, то резко замедлится или вильнет, забывая, что тормозной путь груженого тяжеловоза да на зимней дороге может поразить всю семью. Но еще чаще происходит другая ситуация: фура выходит на обгон, а водитель легковушки, наблюдающий за этим тоскливым представлением сзади, начинает негодовать — мол, чего так медленно, экономит бензин и вообще ездить не умеет, а я вынужден ждать. Однако, разочаруем, «дело было не в бобине»…
«Головастик» — он же седельный тягач — крайне мощная машина, способная «надрать» большинство легковушек. Да и за штурвалом большегруза обычно сидит «парень со скиллом», хотя бывают, конечно, и исключения. Медленный обгон — не экономия топлива и не повод позлить снующих вокруг «гражданских». Причины иные.
Во-первых, грузовик резких движений не прощает, там другой центр тяжести и оттого совсем другие маневры. А во-вторых — и это, наверное, даже важнее — у большегрузов стоит ограничитель скорости: водитель просто не может резво разогнаться. Но порой это необходимо. И тогда дальнобойщики выдергивают предохранитель из блока, расположенного обычно на торпедо, прямо под правой рукой — такой вот простой способ обойти «лимитер» и совершить необходимый маневр.
Наблюдая на трассе очередной обгон длинномера, стоит держать в голове не только свое желание скорее добраться до места назначения или получить наслаждение от управления автомобилем, но и возможности своих «коллег по потоку». Далеко не все умеют «в быструю езду», но еще большее число водителей просто не хотят рисковать. И правильно делают, ведь на кону не только деньги и время, но и здоровье. Не забывайте: дорога любит умных.