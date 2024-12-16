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Эксперт объяснил, как правильно выезжать с заснеженной парковки

Что нужно иметь с собой и как надо действовать

Выбраться с парковочного места, превратившегося в сугроб, порой бывает непросто даже опытным водителям, чего уж говорить о новичках, для которых нынешняя зима — первая за рулем. Так как же правильно выезжать из заснеженного места, чтобы минимизировать риск «сделать еще хуже» или навредить автомобилю? На этот вопрос ответил эксперт.

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Автор
Артем Князев

Изображение Эксперт объяснил, как правильно выезжать с заснеженной парковки

В беседе с «Российской газетой» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рекомендует в первую очередь убрать лишний снег — как с самой машины, так и с пути. Поэтому крайне важно иметь при себе хорошую надежную щетку и лопату. И помните — чем более ровным и плотным будет дорога, тем выше шанс, что автомобиль легко выберется.

Что же делать, если все пошло не по плану, и вы забуксовали? Не паниковать, а еще — использовать метод «враскачку». Иными словами, осуществлять короткие импульсные движения поочередно вперед и назад. На машинах с механической коробкой передач это несложно: работаем педалью сцепления. Если же у вас «автомат», то нужно зафиксировать первую передачу или перейти в ручной режим.

Кроме того, эксперт дал совет, как лучше всего перестраиваться в потоке в зимнее время года, когда на дороге образовалась снежная колея. Сначала необходимо снизить скорость, затем немного повернуть руль — буквально чуть-чуть, чтобы изменить траекторию — и максимально плавно совершить маневр.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как предотвратить замерзания лобового стекла.

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