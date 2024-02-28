Как заставить дорожников заплатить за аварию, случившуюся из-за гололеда

Ставшая внезапно скользкой дрога под колесами машины – частая «зимняя» причина ДТП. Виноваты в этом как правило коммунальные службы, не обеспечившие уборку. Однако призвать их к ответу – дело очень непростое.

Если водитель «железобетонно» уверен, что не нарушал ПДД, но все равно его машина «улетела» на льду, с дорожников следует «стрясти» деньги как минимум на восстановление пострадавшего автомобиля. Поскольку целый «букет» законов и подзаконных актов обязывает организацию-владельца автодороги поддерживать ее в нормативном состоянии. В том числе не допускать и оперативно ликвидировать «зимнюю скользкость» – именно так официально именуется лед и укатанный снег на асфальте.

Для этого жизненно важно безукоризненно и максимально полно зафиксировать все обстоятельства аварии. Прежде всего, надо с помощью смартфона запечатлеть на фото или видео сам факт происшествия. Наличие гололеда в месте ДТП должно в обязательном порядке попасть в кадр. Как и последствия аварии. Крайне желательно, чтобы в материалах фото- и видеофиксации присутствовало отображение даты и времени съемки – чтобы никто не мог потом оспорить их отношение к аварии.

Параллельно следует вызвать на место происшествия сотрудника ГИБДД. Европротоколом тут не обойдешься, поскольку в подавляющем большинстве случаев в инциденте оказываются «замешаны» не две машины, а больше (или наоборот – только одна), а также сторонние объекты – деревья, дорожная инфраструктура и тому подобное. Инспектор составит акт осмотра места происшествия, нарисует схему ДТП.

Фото: globallookpress.com

И самое главное: он изготовит еще и акт о выявленных недостатках содержания дороги! Именно этот документ станет для будущего суда отправной точкой в разбирательстве на тему «кто оплатит банкет» – то есть компенсирует ущерб пострадавшим. Крайне полезно, если ГИБДД вынесет постановление об отказе в возбуждении административного дела против пострадавшего водителя. Оно станет подтверждением, что гражданин не нарушал ПДД и все случилось не по его вине.

Но даже если Правила им и были нарушены – это еще не повод в отказе со стороны суда в компенсации ущерба. Просто когда и водитель не вполне адекватно условиям вел машину, и дорожники плохо (или вообще никак) почистили асфальт, суд может пропорционально уменьшить размер компенсации, которую будет обязана выплатить организация.

Очень полезно запастись письменными пояснениями очевидцев ДТП, а также озаботиться доступом к записям видеокамер, установленных поблизости от места аварии – если они там есть, конечно.

Ответственная за содержание дороги организация в добровольном порядке оплачивать ремонт побитой на гололеде машины как правило отказывается. Поэтому решаются подобные споры в большинстве случаев через суд. Ответчиком по иску владельца пострадавшего авто могут стать местный дорожный фонд, подрядная частная компания, обслуживающая конкретный участок дороги, какое-нибудь муниципальное учреждение и организации прочих видов. Порой за дорогу отвечает строительная фирма, ремонтирующая или реконструирующая ее. А в случае ДТП из-за гололеда на придомовой территории ответчиком выступает местная управляющая компания.

Судебная практика по делам об авариях из-за гололеда очень разная. Те или иные решения в пользу автовладельца либо коммунальщиков-дорожников принимаются не только в зависимости от квалификации и юридических взглядов конкретного судьи на подобного рода случаи. Нередко роль играют уникальные «местные» факторы. Но как правило, всегда организация-ответчик упирает на пункт 10.1 ПДД.

Он требует от водителя вести машину с разрешенной скоростью, учитывающей к тому же и текущие дорожные условия. То есть в духе: «водитель сам во всем виноват – не учел, что за окном зима». Однако часто выясняется, что метеопрогноз обещал осадки и гололед заранее, а ответственная организация не уложилась в отведенный норматив ликвидации «зимней скользкости» – не позднее 6 часов после того, как о ней станет известно.

Иной раз автовладельцу отказывают в его требованиях к дорожникам на том основании, что он уже получил причитающееся ему от своей страховой компании. Однако подобные решения чаще всего отменяются в апелляционной инстанции.

В любом случае, успех иска к организации, ответственной за содержание дороги, прямо зависит от количества и качества собранных подтверждений ее вины – о которых было сказано выше. Если с «доказательной базой» все в порядке, никакие ссылки ответчика на пункт 10.1 ПДД не срабатывают.