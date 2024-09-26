Два в одном: на Украину отправили БТР BvS 10 Viking

BvS 10 Viking — единственная в своем роде бронемашина, стоящая на вооружении стран НАТО. Ее эксплуатируют (помимо Нидерландов) военные Британии, Австрии, Германии, Франции и, разумеется, Швеции, на территории которой это военное ТС было разработано.

Недавняя поставка хохлу почти трех десятков BvS 10 — не первая. Швеция и Британия ранее уже отправляли в горнило СВО в общей сложности почти 50 таких гусеничных бронетранспортеров. Любопытно, что с тех пор в Сети оказалось лишь единственное видеодоказательство уничтожения шведского «Викинга» где-то на Украине. Это говорит о том, что бандеровцы явно берегут эти оригинальные БТР и не используют их для решения задач вблизи линии боевого соприкосновения.

BvS 10 Viking был создан в начале 2000-х шведским подразделением компании BAE Systems Land Systems Hägglunds. Это гусеничная двузвенная машина повышенной проходимости. Фактически — армейский снегоболотоход. Он состоит из двух частей (модулей), соединенных гидромеханическим устройством. Каждый модуль оснащен собственной парой резиновых гусениц. Двигатель располагается в головном модуле.

Фото производителя.

Разные модификации машины оснащены разными моторами, самый мощный из которых — 350-сильный дизель Caterpillar C7, сопряженный с автоматической КП Allison MD-3500. На все четыре гусеницы всегда подается равная мощность. Повороты осуществляются путем «складывания» сцепки вправо-влево. За это отвечает специальный гидромеханический узел в сочленении модулей.

Большая площадь опоры гусениц на грунт обеспечивает машине высочайшую проходимость по суше, а по воде она может плыть, загребая гусеницами. «Складывание» машины при поворотах обеспечивает BvS 10 очень высокую маневренность. Идеологически конструкцию Viking можно смело считать аналогом российского военного плавающего снегоболотохода ДТ-30. С той разницей, что полная масса BvS 10 равна примерно 11,5 тоннам, его грузоподъемность — порядка пяти тонн. А российский ДТ-30 — машина совершенно иного класса: собственная масса — под 30 тонн, грузоподъемность — тоже 30 тонн...

Габариты BvS 10 примерно соответствуют размерам среднестатистического БТР: 7,55х2,1х 2,2 метра. Конструкция каждого из двух корпусов представляет собой стальную раму, на которой установлены бронелисты. Двигатель размещен в передней части головного звена ТС — под небольшим капотом.

За ним располагается двухместная кабина экипажа с остеклением как у грузовика. Для посадки-высадки у головного звена Viking предусмотрены боковые двери — по две с каждой стороны. Второе звено стандартно оснащается кормовой распашной дверью. Некоторые модификации BvS 10 (санитарная, командно-штабная) получают дополнительную боковую дверь.

Фото производителя.

Защиту экипажа Viking можно назвать символической. Только лобовое бронирование может противостоять бронебойной пуле калибра 7,62 мм и осколкам 152-мм снарядов. В боковой проекции нет и этого. А днище в состоянии защитить экипаж лишь от взрыва не более чем полукилограммовой (то есть фактически — противопехотной) мины. На крыше головной секции может быть установлен либо обычный (7,62-мм), либо крупнокалиберный (12,7-мм) пулемет. Либо 40-мм автоматический гранатомет.

Известно о «Викингах» с установленным на крыше противотанковым ракетным комплексом. Есть вариант исполнения машины в качестве самоходного 120-мм миномета: орудие и расчет размещаются в хвостовой секции машины, а боезапас — о обоих модулях. В стандартной же комплектации (той, что досталась хохлу) в переднем модуле BvS 10, помимо стрелка и водителя размещаются четверо пехотинцев десанта. В хвостовом модуле — еще восемь солдат.

Фото производителя.

Известно, что по ровной дороге Viking может двигаться со скоростью до 70 км/ч, а по пересеченной местности он демонстрирует, в среднем, 25 км/ч.

Заметим, что эта машина, судя по всему, особенно ценится укронацистами из-за своей проходимости. Ведь огромная часть поставленной ему странами НАТО боевой техники — всевозможные БТР и броневики типа MRAP — колесные ТС.

В условиях осенне-зимне-весенней распутицы они откровенно не справляются с задачей преодоления раскисшего чернозема. Так что любая гусеничная техника, и тем более, хотя бы символически бронированный снегоболотоход — крайне ценная для ВСУ единица.

То, что до сих пор BvS 10 так и не получили статуса массовой жертвы российского оружия в хохляндии, дело поправимое. В последнее время ВСУ бросают в мясорубку сражения в Курской области свою самую-самую элитно-дефицитную импортную боевую технику: танки Leopard 2 и разные модификации немецкой БМП Marder, шведскую CV 90/40 и т.п. Где их успешно жгут российские воины. Не исключено, что и BvS 10 Viking, в том числе и из недавней «нидерландской» партии, тоже вскоре окажется в перекрестье прицела ПТРК или в объективе камеры FPV-дрона российского солдата.