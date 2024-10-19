Посевная в разгаре: российская армия вовсю занимается «Земледелием» в зоне СВО

Так сложилось, что инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» подоспела на вооружение российской армии аккурат к началу СВО. И теперь здорово помогает нашим войскам выкашивать личный состав и технику ВСУ.

Известно, что конструкторские работы по созданию инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» велись тульским НПО «Сплав» с 2013 года. Впервые готовую боевую машину показали публике в 2020 году на параде Победы в Москве.

Она построена на четырехосном полноприводном шасси КамАЗ-6560. На его основе на «Галичским крановом заводе» выпускают автокраны 50-тонного класса — КС-65713 и КС-65715. Кроме того, КамАЗ-6560 используется в качестве носителя для зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С».

Длина машины — 11 365 мм, колесная база — 7500 мм, клиренс — 400 мм. Грузоподъемность шасси — 23 525 кг. В движение технику приводит 12-литровый дизельный V8 мощностью 400 л.с. Коробка передач — механическая 16-ступенчатая.

Кабина имеет противопульное (противоосколочне) бронирование, оснащена кондиционером и системой фильтрации поступающего воздуха. Экипаж — три человека: водитель, оператор вооружения и командир.

Фото globallookpress.com

ИСДМ «Земледелие» построена по принципу реактивной системы залпового огня. В качестве боевой части ракет используются контейнеры с минами. Автомобиль несет на себе пусковую установку, состоящую из двух «пакетов» направляющих. В каждом из них располагается по 25 единиц 122-мм ракет.

Перезарядка осуществляется путем замены «пакета» целиком. Заряженные «пакеты» перевозятся на транспортно-заряжающей машине комплекса, оснащенной собственным краном. Она может оперативно создавать минные поля различной конфигурации на расстоянии 5-15 километров.

Управление огнем «Земледелия» максимально автоматизировано. Бортовая аппаратура умеет самостоятельно определять свои координаты, учитывать погодные условия (по данным собственной метеостанции) и отправлять данные и расположение установленных мин в вышестоящие штабы.

После запуска реактивный снаряд летит по заданной оператором траектории. В нужном месте и на определенной высоте его контейнер раскрывается, находящиеся в нем мины падают на землю и встают на боевой взвод. Запуская ракеты с минами по намеченным точкам, можно быстро создать минное заграждение самой причудливой формы.

Фото globallookpress.com

Порой это крайне полезно: например, кода противник пытается наступать в определенном направлении или пытается перебросить подкрепления в своем тылу с одного участка фронта не другой. Неожиданно появившееся на его пути минное поле останавливает движение, уничтожая технику и солдат, а также вынуждает терять время на обход заграждения и его разминирование.

Боеприпасы, используемые «Земледелием», не остаются навечно в полях. Они оснащены программируемой системой самоликвидации. Минное поле самоуничтожается в заранее запланированный момент, чтобы ликвидировать потенциальную опасность для своих же подразделений, когда он будут наступать по местности, некогда «засеянном» смертельными «сюрпризам» с помощью «Земледелия».

Из открытых источников известно о применении в ракетах «Земледелия» трех типов мин. Первая — противопехотная ПОМ-3. Она оснащена сейсмодатчиком, улавливающим шаги цели по сотрясениям почвы. Причем электроника умеет отличать движение человека от проходящих животных или проезжающей техники, против которой противопехотный боеприпас бесполезен. Мина взрывается только когда «уверена», что рядом находятся люди.

Противотанковая мина ПТМ-4М также оснащена электронным датчиком. Он активирует взрывчатку (1,5 кг тротилового эквивалента), когда машина проезжает над устройством. Кроме того, эта противотанковая мина настроена на неизвлекаемость: при попытке сдвинуть ее с места также происходит взрыв.

Фото globallookpress.com

Система дистанционного минирования применяет и достаточно коварный боеприпас под названием ПТКМ-1Р — так называемую противокрышевую мину.

Она рассчитана на поражение бронетехники сверху, поскольку крыша даже самых мощных танков имеет минимальное бронирование.

Это устройство во взведенном состоянии обнаруживает проезжающую мимо технику с расстояния 150-250 метров. Сразу после этого мина выстреливает вверх бронебойный суббоеприпас, самонаводящийся на тепловое излучение двигателя машины-мишени и атакующий ее по навесной траектории.

«Земледелиие» применяется российскими войсками в зоне СВО практически с самого начала спецоперации. Правда, в красивые видеоролики боевая работа расчетов этой системы попадает нечасто. Выставленные ими мины — не дрон-камикадзе, яркую картинку атаки противника они транслировать не умеют. Их дело — скромно, но эффективно «выносить» боевые единицы врага вдали от объективов видеокамер.