Корейская мегапушка: эшелоны с САУ Koksan идут на Украину

Заметим, что цифро-буквенное название северокорейской гаубицы не вполне аутентично. Просто широкой общественности (во время очередного парада) эту артиллерийскую систему впервые показали в 1989 году. И западные военные эксперты стали называть ее M1989. А ее настоящий индекс-обозначение, используемый в армии Северной Кореи, для празднолюбопытствующего мирового сообщества никто до сих пор не рассекретил и, судя по всему, делать этого не собирается.
Зато после подписания межправительственных договоров о взаимопомощи между Россией и Северной Кореей, 170-мм M1989 Koksan получили шанс поучаствовать в реальных боевых действиях. Сколько таких артсистем имеется в распоряжении самой северокорейской армии неизвестно. Но наверняка не менее нескольких сотен. Ведь военная доктрина наших восточных друзей отводит огромную роль крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии в вероятном военном противостоянии с Южной Кореей и США.
В первые минуты будущей войны северокорейские «пушкари» должны нанести сокрушительный ущерб нападающим на страну врагам. Памятуя об этом, страшно даже представить, сколько «коксанов» изготовили северные корейцы с 1989 года по наши дни. Любопытен, кстати, еще один аспект появления этих гаубиц в России.
Возможно, конечно, что для их применения будут обучены российские расчеты. Нашим солдатам придется какое-то время потратить на освоение корейского оружия — как артиллерийской части, так и шасси. Но дальнобойные пушки нужны фронту сейчас.
В этой связи очень высока вероятность, что Koksan прибыли в Россию вместе с экипажами. И последние вполне могут принять непосредственное участие в украинских событиях. Впрочем, это — не более чем предположение. Хотя сама по себе M1989 Koksan будет очень востребована на СВО с экипажем любой национальности.
170-мм Koksan построена по той же композиционной схеме, что и советская самоходная 203-мм гаубица «Пион» и ее прямая наследница «Малка». Последняя сейчас активно применяется нашей армией в ходе СВО. Шасси корейской боевой машины ведет свое происхождение от советского гусеничного артиллерийского тягача АТС-59. В советской армии его использовали в 1970-1980 годы для буксировки тяжелых орудий и прицепов массой до 14 тонн.
Сам он весил порядка 13 тонн и мог перевозить в кузове до трех тонн груза. На АТС-59 устанавливался дефорсированный до 300 л.с. двигатель семейства В-2 — дизель V12. В основе конструкции последнего лежит, фактически, тот же силовой агрегат, что и у легендарного советского танка Т-34, ставшего одним из символов Великой Отечественной войны.
Точная мощность силовой установки Koksan, разумеется, засекречена, но наверняка корейцы постарались как следует форсировать мотор-исходник, параллельно усилив ходовую часть своей самоходки. Ведь ее боевой вес составляет прядка 40 тонн.
Экипаж машины состоит из семи человек, включая механика-водителя и командира. Они, вместе с двумя номерами расчета орудия, располагаются в передней кабине САУ. «Компанию» им здесь составляет возимый боекомплект из 12 выстрелов. В средней части корпуса размещена силовая установка.
Еще ближе к корме предусмотрена кабина для трех солдат из числа «обслуги» орудия. Корма Koksan отдана под размещение открыто установленного орудия, а также ножа-упора, который при перед началом стрельбы опускается на землю и принимает на себя энергию отдачи.
Орудие снабжено многоцелевым дульным тормозом, использующим винтовой затвор, загрузочный лоток и механический силовой досылатель снарядов в ствол. Возможно как ручное, так и механизированное наведение. Обычный осколочно-фугасный снаряд гаубица отправляет на расстояние до 40 км. Активно-реактивный боеприпас летит из нее на 60 км. Расчетная скорострельность M1989 Koksan — 1,5-2 выстрела в минуту.
По своим паспортным характеристикам, корейская гаубица заметно превосходит современные натовские дальнобойные 155-мм артсистемы, а именно их сейчас преимущественно применяет хохол. Однако пока не вполне ясно, насколько эта «заявка» будет соответствовать реальным результатам.
Ведь помимо дальности стрельбы, критически важной характеристикой любого орудия является точность. А еще живучесть ствола, надежность механизмов пушки и шасси, а также целый ряд прочих параметров работоспособности артсистемы. Последние, видимо, вполне устраивали северокорейское военное руководство, но могут не выдержать столкновения с реалиями боевых действий на Украине.
Наверняка ответы на подобного рода вопросы живо интересует и азиатского союзника России. А нашим военным в любом случае хорошо: чем больше гаубиц (любых!) долбит по бандеровцам — тем лучше для нас и тем хуже для них!