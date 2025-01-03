Корейская мегапушка: эшелоны с САУ Koksan идут на Украину

Как минимум один железнодорожный состав с северокорейскими самоходными гаубицами M1989 Koksan был замечен на марше в направлении украинского фронта. Что вряд ли понравится укронацистам. Почему, объясняет портал «АвтоВзгляд».

Заметим, что цифро-буквенное название северокорейской гаубицы не вполне аутентично. Просто широкой общественности (во время очередного парада) эту артиллерийскую систему впервые показали в 1989 году. И западные военные эксперты стали называть ее M1989. А ее настоящий индекс-обозначение, используемый в армии Северной Кореи, для празднолюбопытствующего мирового сообщества никто до сих пор не рассекретил и, судя по всему, делать этого не собирается.

Зато после подписания межправительственных договоров о взаимопомощи между Россией и Северной Кореей, 170-мм M1989 Koksan получили шанс поучаствовать в реальных боевых действиях. Сколько таких артсистем имеется в распоряжении самой северокорейской армии неизвестно. Но наверняка не менее нескольких сотен. Ведь военная доктрина наших восточных друзей отводит огромную роль крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии в вероятном военном противостоянии с Южной Кореей и США.

В первые минуты будущей войны северокорейские «пушкари» должны нанести сокрушительный ущерб нападающим на страну врагам. Памятуя об этом, страшно даже представить, сколько «коксанов» изготовили северные корейцы с 1989 года по наши дни. Любопытен, кстати, еще один аспект появления этих гаубиц в России.

Фото производителя.

Возможно, конечно, что для их применения будут обучены российские расчеты. Нашим солдатам придется какое-то время потратить на освоение корейского оружия — как артиллерийской части, так и шасси. Но дальнобойные пушки нужны фронту сейчас.

В этой связи очень высока вероятность, что Koksan прибыли в Россию вместе с экипажами. И последние вполне могут принять непосредственное участие в украинских событиях. Впрочем, это — не более чем предположение. Хотя сама по себе M1989 Koksan будет очень востребована на СВО с экипажем любой национальности.

170-мм Koksan построена по той же композиционной схеме, что и советская самоходная 203-мм гаубица «Пион» и ее прямая наследница «Малка». Последняя сейчас активно применяется нашей армией в ходе СВО. Шасси корейской боевой машины ведет свое происхождение от советского гусеничного артиллерийского тягача АТС-59. В советской армии его использовали в 1970-1980 годы для буксировки тяжелых орудий и прицепов массой до 14 тонн.

Сам он весил порядка 13 тонн и мог перевозить в кузове до трех тонн груза. На АТС-59 устанавливался дефорсированный до 300 л.с. двигатель семейства В-2 — дизель V12. В основе конструкции последнего лежит, фактически, тот же силовой агрегат, что и у легендарного советского танка Т-34, ставшего одним из символов Великой Отечественной войны.

Фото производителя.

Точная мощность силовой установки Koksan, разумеется, засекречена, но наверняка корейцы постарались как следует форсировать мотор-исходник, параллельно усилив ходовую часть своей самоходки. Ведь ее боевой вес составляет прядка 40 тонн.

Экипаж машины состоит из семи человек, включая механика-водителя и командира. Они, вместе с двумя номерами расчета орудия, располагаются в передней кабине САУ. «Компанию» им здесь составляет возимый боекомплект из 12 выстрелов. В средней части корпуса размещена силовая установка.

Еще ближе к корме предусмотрена кабина для трех солдат из числа «обслуги» орудия. Корма Koksan отдана под размещение открыто установленного орудия, а также ножа-упора, который при перед началом стрельбы опускается на землю и принимает на себя энергию отдачи.

Орудие снабжено многоцелевым дульным тормозом, использующим винтовой затвор, загрузочный лоток и механический силовой досылатель снарядов в ствол. Возможно как ручное, так и механизированное наведение. Обычный осколочно-фугасный снаряд гаубица отправляет на расстояние до 40 км. Активно-реактивный боеприпас летит из нее на 60 км. Расчетная скорострельность M1989 Koksan — 1,5-2 выстрела в минуту.

По своим паспортным характеристикам, корейская гаубица заметно превосходит современные натовские дальнобойные 155-мм артсистемы, а именно их сейчас преимущественно применяет хохол. Однако пока не вполне ясно, насколько эта «заявка» будет соответствовать реальным результатам.

Фото производителя.

Ведь помимо дальности стрельбы, критически важной характеристикой любого орудия является точность. А еще живучесть ствола, надежность механизмов пушки и шасси, а также целый ряд прочих параметров работоспособности артсистемы. Последние, видимо, вполне устраивали северокорейское военное руководство, но могут не выдержать столкновения с реалиями боевых действий на Украине.

Наверняка ответы на подобного рода вопросы живо интересует и азиатского союзника России. А нашим военным в любом случае хорошо: чем больше гаубиц (любых!) долбит по бандеровцам — тем лучше для нас и тем хуже для них!