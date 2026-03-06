Исподтишка: почему французские AMX-10RC до сих пор стоят на вооружении ВСУ

На днях появилось видеоподтверждение боевой работы российских ударных FPV-дронов по хохлятскому AMX-10RC в районе украинского Доброполья. В результате которой «французик», воюющий за ВСУ аж с 2023 года, благополучно выгорел. В этой новости любопытен не сам факт поражения боевой машины, а то, что такая техника все еще стоит на вооружении укронацистов. Кроме того, нельзя не отметить, что в последнее время практически ничего не было слышно о других уничтоженных 10RC на Украине.

И стоит, видимо, напомнить, что это за зверь такой. С формальной точки зрения — просто бронеавтомобиль с колесной формулой 6х6, не приспособленный к перевозке пехоты. Зато на крыше его корпуса размещена полноповоротная башня со нарезным 105-мм орудием. Периодически сей броневик называют колесным танком. Это объясняется тем, что моторный отсек у него размещен по-танковому — в корме. Кроме того, трансмиссия позволяет боевой машине разворачиваться на месте, как танк, а не двигаться для этого по круговой траектории как прочие колесные ТС.

Однако все это не делает AMX-10RC танком. Не только из-за колесного шасси, но по причине бронирования, больше подходящего для БТР. Корпус тут сварен из алюминиевой катаной брони. Лобовая деталь что у корпуса, что у башни с учетом дополнительного усиления имеет толщину 140 мм и защищает даже от 23-мм снарядов. Бортовые и кормовые пластины заметно тоньше и справляются лишь с обстрелом из крупнокалиберного пулемета. А днище корпуса — плоское и всего 10 мм толщиной. Что рисует мрачные перспективы для экипажа AMX при подрыве на мине.

Длина аппарата — 6350 мм, ширина — 2950 мм. Гидропневматическая трансмиссия позволяет менять клиренс в пределах 210-600 мм, причем у экипажа есть возможность «поджимать» или опускать каждое колесо на нужную высоту индивидуально. В любом случае, общая высота «француза» может меняться в пределах от 2290 мм до 2680 мм. С такими габаритами и боевой массе всего в 16 тонн AMX-10RC может плавать.

В ходе последней модернизации броневика, завершившейся в 1995 году, в его моторно-трансмиссионном отсеке расположился дизельный V6 модели Baudouin 6F11 SRX мощностью 280 л.с. В паре с ним работает автоматическая КП. Силовые агрегаты могут разогнать AMX до 85 км/ч по шоссе.

Экипаж машины — четыре человека: водитель, командир, оператор оружия и заряжающий пушки. Причем последние трое располагаются в боевом отделении — в башне и под ней — за спиной водителя. AMX-10RC оснащен 105-мм нарезным орудием с длиной ствола 48 калибров. Возимый боекомплект — 38 выстрелов. С пушкой спарен 7,62-мм пулемет ANF1. На крыше башни на специальной турели может устанавливаться 12,7-мм крупнокалиберный пулемет.

Пушка, обозначаемая на родине как Model F2, ничем выдающимся себя не зарекомендовала. При максимальном угле возвышения в 20 градусов дальность стрельбы стандартным осколочно-фугасным снарядом составляет всего 2500 метров. То есть практически прямой наводкой. Системы гиростабилизации орудия у AMX-10RC нет ни в одной модификации. Что не позволяет ему вести огонь на ходу ‑ только с остановки.

105-мм — стандартный натовский калибр. Однако для Model F2 они не подходят: ей подавай только специальные, французские. Крайне слабая броня и маленькая дальность ведения огня впервые дали о себе знать еще в ходе натовских операций в Ираке. А на Украине первое ж боевое применение AMX-10RC обернулось полнейшим конфузом — это когда французские машины вместе с прочей «броней», присланной хохлу НАТО, отправились в 2023-ем в «контрнаступ» в Запорожье.

Насколько известно, большинство «ай-эм-иксов» тогда даже толком в бой вступить не смогло. Многие из них даже добраться до места не сумели из-за повреждений и поломок и были брошены экипажами. В общем, уже тогда всем причастным стало окончательно ясно, что на этих «французах» удобно лишь по пустыне плохо вооруженных аборигенов гонять.

После курской авантюры 2024-2025 годов, в ходе которой ВСУ потеряли огромное количество разной техники, хохол попытался чаще использовать оставшиеся в его распоряжении AMX-10RC в боевых действиях. Разумеется, не в атаках на российские позиции. Поскольку подобная тактика — кратчайший способ лишиться «колесного танка», как его противодроновой защитой ни обвешивай.

«Французов» используют лишь для обстрелов противника издалека, с закрытых позиций, навесным огнем. Можно сказать — исподтишка. Потому как если засекут — конец «приключениям француза на Украине» наступит быстро. Кстати, в амплуа «квазигаубицы» AMX-10RC здорово помогает его подвеска.

«Поджав» заднюю ось и максимально подняв корпус над передней, машина может задрать пушку высоко вверх и отправить снаряд на увеличенную дистанцию. А потом быстренько убраться с огневой позиции чтобы не настигла «ответка» в виде FPV-дрона или гаубичного огня. Видимо, именно потому в последнее время мы почти и не видим подбитые AMX: мало их осталось и воюют они теперь украдкой. Впрочем, это стандартный украинский рецепт перевода натовской бронетехники в категорию «редкий трофей». Ничего нового в этом смысле.