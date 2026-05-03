Бронированные ремонтно-эвакуационные машины WZT-3 оказались на Украине без какого-либо медийного сопровождения. Ни поляки, ни хохлы не афишировали поставки этой ценнейшей разновидности инженерной техники в адрес ВСУ. Однако она там присутствует — судя по пабликам конкретных бандеровских «пидраздилов» (подразделений, то есть).

WZT-3 — это бронированная ремонтно-эвакуационная машина польского происхождения. В самом конце 1970-х пшеки, еще будучи «под крылом» СССР, приняли на вооружение советский танк Т-72. Что вызвало потребность в подходящем для него эвакуаторе. Для его создания поляки пошли по стандартному пути: новая вспомогательная машина построили на шасси стандартного Т-72. Этим занималось польское предприятие Orodek Badawczo-Rozwojowy Urzdze. Первые WZT-3 выкатились за ворота завода в 1986 году.

У стандартного Т-72 демонтировали башню с пушкой. На оставшееся шасси установили плоскую надстройку. По левому борту разместили кран с восьмиметровой выдвижной стрелой грузоподъемностью до 15 тонн. В передней части появился бульдозерный отвал с гидроприводом, который может выполнять функцию грунтового упора при вытаскивании застрявшей техники.

Для подобных целей у WZT-3 имеется лебедка. Ее максимальная тяга, с применением блоков полиспаста ‑ 84 тонны. БРЭМ стандартно комплектуется тросом длиной 200 метров. На борту имеется сварочный аппарат, что позволяет ее экипажу участвовать в полевом ремонте техники. Габариты WZT-3 почти совпадают с размерениями «танка исходника» ‑ 8300х3600х2710 мм. Экипаж состоит из четырех человек: командира, мехвода, крановщика и такелажника.

С силовым агрегатом польской БРЭМ все не просто. Изначально машина комплектовалась 750-сильным дизелем — как и у Т-72. С таким мотором выпустили 20 WZT-3 для польской армии. Через какое-то время стало ясно, что мощности эвакуатору надо бы добавить. В связи с чем в моторный отсек стали устанавливать 850-сильный силовой агрегат, представлявший собой модернизацию советского танкового дизельного двигателя В-84.

Польские ВС получили 9 таких модернизированных БРЭМ, имевших обозначение WZT-3M. Со временем и 20 первых машин этого типа вооружили этим более мощным агрегатом. Любопытно, что львиная доля выпускавшихся в Польше с 1986 по 2003 годы WZT-3/WZT-3М предназначалась отнюдь не для местной армии. Тамошним танкистам хватало 29 единиц БРЭМ такого типа. Зато порядка 400 единиц WZT-3М отправились в Индию — либо в готовом виде, либо в машинокомплектах.

Сколько именно WZT-3М поляки передали бандеровцам в общей сложности официально никто не озвучивал. Не исключено, что все 29 имевшихся в распоряжении пшеков БРЭМ такого типа в адрес ВСУ и уехали. Дело в том, что Польше эти танковые эвакуаторы уже не особо-то и нужны. Еще с середины 2010-х поляки активно заменяли свой старый (советского происхождения) танковый парк на немецкие Leopard 2. А в последние годы закупили в США в общей сложности 260 Abrams M1.

Маленький 42-тонный WZT-3М не в состоянии в одиночку таскать 60-тонных «американцев» и «немцев». Для них нужна более серьезная техника. Сбагрить укронацистам ненужные «железяки» за денежки из полученных Киевом от стран НАТО кредитов — отличный польский бизнес-план.

Собственно, примерно по такой схеме вся натовская бронерухлядь и попадает в «страну 404». Хотя конкретно WZT-3 для хохла крайне полезен: без бронированных эвакуаторов спасать подбитую российским оружием технику с поля без просто невозможно.