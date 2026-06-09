В составе моторизованных подразделений украинской армии есть несколько боевых (в теории) машин, которые бессмысленно отправлять как в бой, так и в утиль. Рассказываем о, пожалуй, наиболее ярком представителе этого парадоксального класса военного имущества уконацистов ‑ колесном «танке» B1 Centauro.

Впервые о намерениях «макаронников» отправить в «страну 404» партию своих бронемашин B1 Centauro просочились в прессу чуть более года назад — в марте 2025-го. Осенью прошлого года стали известно, что техника оказалась на вооружении 78-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Опыт СВО говорит, что за прошедшие с тех пор месяцы хотя бы один «итальянец», но оказался бы в объективе видеокамеры российского ударного дрона.

И нет сомнений, что ролик с уничтожением столь редкой добычи наверняка в итоге стал бы достоянием широкой публики — благодаря военкорским пабликам. Но все как-то не попадается в инфополе такого рода материалы! Зато недавно сами хохлы в своей стандартной пропагандистской манере публикнули фотореп, на котором запечатлен процесс «боевой подготовки» солдат 78-й ДШБ на этих самых B1 Centauro. Это действо имело место где-то в глубоко в безопасном тылу, на полигоне, подальше от злых русских беспилотников...

В чем же дело, почему столь замечательную (судя по видео) технику все никак не отправят в зону боевых действий? Ведь вроде и подготовили ее (за полгода-то наверняка успели!) к сражениям — обвесили противодроновыми решетками, а экипажи, надо полагать, все, что им положено уже давно умеют. Но... До фронта «Чентауро» все как-то не доехали. И, надо полагать, не скоро мы их там увидим. Если вообще увидим — на радость приписанным к ним солдатикам.

Чтобы убедиться в этом стоит вспомнить, что B1 Centauro ‑ довольно большой колесный броневик с габаритами 8,48x3,05x2,73 метра и массой порядка 25 тонн. Его иногда называют «колесным танком» по той причине, что на крыше стального корпуса с шасси 8х8 установлена полноценная «танковая» башня со 105-мм орудием и двумя 7,62-мм пулеметами ‑ один спарен с пушкой, а другой находится в турельной установке возле командирского люка на крыше башни.

Бронирование у «Кентавра» ‑ вполне заурядное для колесных бронемашин: обеспечивает защиту лишь от стрелкового оружия. Однако при наличии навесной брони защита позволяет выдерживать попадания 14,5-мм пуль «по кругу», а в лобовой проекции даже выдерживать огонь 25-мм автопушки. По крайней мере, об этом заявлял производитель — концерн Iveco FIAT Oto Melara.

В движение «танк» приводится 520-сильным дизелем V6 IVECO MTCA 8262, работающим в паре с 6-ступенчатым «автоматом». С их помощью боевая машина может разгоняться до 130 км/ч по ровной дороге. Моторно-трансмиссионный отсек расположен в передней части корпуса. Рабочее место механика-водителя — между ним и боевым отделением. Командир и наводчик во время боя размещаются в нем. Заряжающий орудия — под ней, внутри корпуса.

В походном положении наводчик с командиром могут присоединиться к нему: ехать в башне не особо комфортно, надо полагать. Доступ в машину возможен через водительский люк, и два люка в крыше башни. Кроме того, в кормовой пластине имеется дверь. Через нее производится загрузка боекомплекта. Ну и люди тоже могут попадать внутрь. Возимый боезапас B1 Centauro — 40 унитарных выстрелов. Из них 14 — в башне, а остальные 26 — в боеукладках по бортам корпуса.

Разработка B1 Centauro стартовала в 1980-х, когда НАТО дружно готовился к боям с ордами «варваров с Востока» ‑ армиями стран Варшавского договора. «Колесный танк» должен был играть роль шустрого истребителя наступающих танковых колонн. Ирония в том, что производство «Кентавра» стартовало в 1991-м, когда не только «соцлагерь», но и сам СССР развалились без каких-либо военных усилий Запада.

В итоге итальянская армия стала обладателем 400 B1 Centauro, с которыми было решительно непонятно что делать. В 2011-2012 годах их даже пытались «впарить» Миноброны России. К счастью — безуспешно. К началу украинских событий в распоряжении итальянских военных оставалось порядка 130 «колесных танков». Какую-то часть из них, видимо, и отправили хохлу.

Отсутствие «Кентавров» вблизи линии боевого соприкосновения объясняется достаточно тривиально. Как и любая бронетехника, сейчас они крайне уязвимы для атак ударных беспилотников, контролирующих, по сути, всю территорию противника на глубину до 10-15 км от ставшей сейчас условной «линии фронта».

А баллистика 105-мм пушки этого «недотанка» со стволом длиной 52 калибра такова, что орудие может послать снаряд в лучшем случае на 11 км. То есть даже с самой границы зоны, контролируемой российским дронами, он долетит разве что до упомянутой выше условной «линии фронта». О причинении сколь-нибудь заметного ущерба противнику (то есть российским войскам) при таком раскладе и речи быть не может.

А вывести боевую машину на более близкие к потенциальным целям огневые позиции означает почти гарантированную ее потерю. Вот и получается, что B1 Centauro для ВСУ фактически бесполезен. Но не выбрасывать же итальянскую «игрушку»! Вот и остается войскам киевской хунты использовать ее единственным доступным способом: для съемок пропагандистских фото- и видеорепортажей...