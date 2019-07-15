Из Renault Triber хотят сделать зажигалку для бедных

Совсем недавно компания Renault показала минивэн Triber, предназначенный для развивающихся рынков, таких как Индия и Индонезия. И вот уже появляется первый скетч заряженного варианта семейного автомобиля Triber RS.
Renault Triber задумывали, как доступный семейный компактвэн. Вероятно, первый в большой семье, где растут двое или больше детей, а вот доходы родителей скромные. Уверены, что всю стратегию продвижения новинки на рынке маркетологи будут строить исходя из его доступности.
Однако в сети уже появился скетч заряженного варианта модели. Его автор — художник Шоэб Калания. У Renault Triber RS более агрессивная, нежели у серийной версии, внешность, иныая решетка радиатора, а противотуманки выполнены в стиле заряженного хетчбэка Renault Megane RS.
Обычно машины, прошедшие через руки инженеров RenaultSport, разительно отличаются от гражданских версий модели. Прежде всего в техническом плане. У них по иному настроена подвеска, установлена спортивная выхлопная система, увеличена мощность двигателя. Скорее всего, таких кардинальных доработок Triber RS не получит. Ведь тогда вся его доступность сведется на нет. Да и литровый моторчик придется менять на что-то посерьезнее. Скажем, на двигатель объемом 1,3 литра с наддувом, который французы разработали совместно с Daimler.
Так что предположим, что на Triber RS предложат лишь интересный обвес, стильные колесные диски, да особую отделку салона, а техническую начинку не тронут, дабы не разгонять цену.