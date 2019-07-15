Из Renault Triber хотят сделать зажигалку для бедных

Renault Triber задумывали, как доступный семейный компактвэн. Вероятно, первый в большой семье, где растут двое или больше детей, а вот доходы родителей скромные. Уверены, что всю стратегию продвижения новинки на рынке маркетологи будут строить исходя из его доступности.

Однако в сети уже появился скетч заряженного варианта модели. Его автор — художник Шоэб Калания. У Renault Triber RS более агрессивная, нежели у серийной версии, внешность, иныая решетка радиатора, а противотуманки выполнены в стиле заряженного хетчбэка Renault Megane RS.