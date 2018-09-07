Mitsubishi готовит к премьере обновленный L200

Компания Mitsubishi проводит завершающие испытания посвежевшего пикапа L200, о чем свидетельствуют новые шпионские фотографии. По собственной информации портала «АвтоВзгляд», переживший рестайлинг грузовичок дебютирует в ноябре нынешнего года.
Согласно результатам продаж, на сегодняшний день Mitsubishi L200 является самым популярным пикапом в России — в стране, где спрос на автомобили с таким типом кузова крайне невелик. Японскому внедорожнику удалось подвинуть с пьедестала даже Toyota Hilux, который удерживал пальму первенства в сегменте на протяжении долгого времени.
Укрепить позиции L200 на рынке, как и марки Mitsubishi в целом, призвана рестайлинговая версия грузовичка. По нашим собственным данным, ее презентуют публике в ноябре. Никаких технических подробностей и, разумеется, цен пока нет. Не раскрывается и ориентировочная дата начала продаж. Хотя можно предположить, что дилеры приступят к приему заказов на пикап в начале следующего года.
На днях закамуфлированный прототип обновленного внедорожника в очередной раз был замечен на тестовых испытаниях. Даже несмотря на маскировку, на фотографиях, опубликованных порталом Motor1, можно рассмотреть новую, более узкую переднюю оптику, видоизмененную радиаторную решетку и перелицованный бампер.
Судя по всему, японцы «поколдовали» также над фонарями и задним бампером. Интересно, что от любопытных глаз производить скрывает даже колесные диски. Похоже, и они получат иной дизайн.
Добавим, что сегодня Mitsubishi L200 продается в России с 2,4-литровым мотором в двух вариантах форсировки: 154 и 181 л. с. В паре с двигателем может трудиться как механическая, так и автоматическая коробка передач. Стартовая цена машины нынешнего года выпуска — 1 829 000 рублей, а прошлого — 1 779 000 целковых.