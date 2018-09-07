Mitsubishi готовит к премьере обновленный L200

Согласно результатам продаж, на сегодняшний день Mitsubishi L200 является самым популярным пикапом в России — в стране, где спрос на автомобили с таким типом кузова крайне невелик. Японскому внедорожнику удалось подвинуть с пьедестала даже Toyota Hilux, который удерживал пальму первенства в сегменте на протяжении долгого времени.

Укрепить позиции L200 на рынке, как и марки Mitsubishi в целом, призвана рестайлинговая версия грузовичка. По нашим собственным данным, ее презентуют публике в ноябре. Никаких технических подробностей и, разумеется, цен пока нет. Не раскрывается и ориентировочная дата начала продаж. Хотя можно предположить, что дилеры приступят к приему заказов на пикап в начале следующего года.