На что способен самый тяжелый в мире 58-тонный электромобиль

На строительство «зеленого монстра» инженерам потребовалось полтора года. Они оснастили гигантский грузовик литий-ионной батареей емкостью 700 кВт/ч массой 4,5 тонны, что эквивалентно приблизительно весу двух средних легковушек. И отправили автомобиль на испытания в горнодобывающую компанию.

Известняк и мергель, который извлекают из породы на возвышенности, Lynx транспортирует вниз. Это очень выгодный маршрут: полностью загруженная машина общим весом больше 120 тонн спускается и энергией от торможения питает аккумулятор, а после самосвал с пустым кузовом использует этот заряд от рекуперации для подъема вверх к месту добычи.

Надо отметить, что самосвал поражает своими размерами: чтобы оценить масштаб достаточно знать, что диаметр колеса достигает двух метров.

Если Lynx удачно пройдет испытания и подойдет для поставленных целей, инженеры обещают построить еще восемь аналогичных авто. Возможно, швейцарские ученые открыли новую эру больших совершенно бесшумных строительных машин, которые не будут загрязнять воздух вредным выхлопом, и которые как нельзя лучше подойдут для работы в городской среде.