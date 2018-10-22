Ford привез в Россию две новые версии Transit

Теперь на заводе Ford Sollers в Елабуге собирают длинный Transit общей высотой от 2480 мм (-240 мм). Автомобилем без проблем можно пользоваться там, где существуют ограничения по высоте.

Также на российский рынок вышел цельнометаллический фургон с увеличенной грузоподъемностью (с максимально разрешенной массой до 3500 кг). Инженеры усилили подвеску и оснастили машину колесами с дисками диаметром 16 дюймов, тем самым немного приподняв автомобиль.

С учетом российских погодных условий Ford Transit оснастили предпусковым подогревателем во всех комплектациях.

Стоит отметить, что в России Transit — самая популярная иномарка в сегменте LCV. С января по сентябрь модель пришлась по вкусу 8366 покупателям, что на 40% выше показателей за тот же период прошлого года.